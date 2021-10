La presentadora de televisión Alejandra Espinoza confesó algo que dejó impactados a todos

¿La salud de Alejandra Espinoza se deteriora? Ella misma cuenta lo que sucede

Ya no le cierran los pantalones pese a su esbelta y tonificada figura ¿Alejandra Espinoza con salud deteriorada? La presentadora de Nuestra Belleza Latina, de Univisión, tiene su cuerpo delgado y tonificado, por lo que nadie se imaginaba que atraviesa por un complicado e incómodo problema que hasta provoca que los pantalones no le cierren. Según lo reportado por 'People en español', la mexicana publicó un video en su cuenta oficial de Facebook en donde explica lo que le está pasando en su salud desde hace semanas que la tiene bastante incómoda a tal grado que no puede vestirse como desea por un problema hormonal. Alejandra Espinoza con problema de salud La mexicana dijo que aunque la veamos 'casi perfecta' en Nuestra Belleza Latina, tiene varias semanas con el incómodo problema de salud, pues Alejandra Espinoza está sufriendo de retención de líquidos: "Es un problema hormonal, retención de líquidos pero cañona", comenzó diciendo en el video. "Puedo subir 10, 11, 12 libras… estoy así una semana al mes más o menos, así que ahorita estoy en eso, pero las libras dan igual, el problema es la incomodidad", aseguró Alejandra Espinoza para después impactar a sus seguidores mostrando su vientre bajo inflamado que pareciera tiene días de embarazo…

El incómodo problema de salud de Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza comentó que su salud es buena, pero lamentablemente esta retención de líquidos que le sucede, pasa por lo menos una vez al mes y la tiene muy incómoda pues no le cierran los pantalones y tiene que aguantar que su cuerpo por sí solo vuelva a la ‘normalidad’. “Ustedes pueden pensar que no es mucho, pero para mí sí lo es, parece que tengo varios meses de embarazo, 3 o 4, y no es que subas de peso, es la incomodidad que siento”, manifestó Alejandra Espinoza mientras se descubrió el vientre y mostró a sus seguidores la hinchazón que padece.

Alejandra Espinoza inflamada del vientre bajo Sin embargo, la inflamación del vientre bajo no es lo único que padece Alejandra Espinoza con este cambio hormonal, pues según sus palabras también presenta sudor, pérdida de su cabello, dolor de cabeza y hasta cambios en las cuerdas vocales, por lo que tan ‘bien de salud’ no se encuentra como lo asegura. “Existen veces que me levanto en la madrugada y hasta puedo exprimir la camisa de que estoy dudada, mojada que tengo que cambiar las sábanas. Dolores de cabeza que me dan también son horribles”, continuó diciendo a sus seguidores quienes no se esperaban que la mexicana presentara eso.

La mexicana habló de su problema y lo que le sucede además de retención de líquidos Otro problema que la aqueja es la pérdida de cabello: “Es normal que se te caiga el cabello, pero en cantidades muy grandes no, y se tiene que tratar… a veces son problemas hormonales que no sabemos que tenemos, eso entre un montón de cosas…”, dijo la mexicana alertando a sus seguidores de lo importante de cuidar la salud. “A veces me dicen que tengo la voz ronca, pues resulta que el cambio de voz también es por un problema hormonal”, manifestó Alejandra Espinoza quien ya tiene su problema hormonal en manos de un doctor para que trate de solucionarlo y no se agrave a una situación de salud más alarmante.

Su problema de salud la tiene incómoda y Alejandra Espinoza ya fue al médico A la par de sus actividades laborales, Alejandra Espinoza continúa con su rutina diaria como mamá y además con el cuidado de su cuerpo con entrenamientos, sin embargo, dijo que su médico está haciéndole exámenes y análisis para determinar qué es lo que sucede con su problema de salud. “En unas semanas les voy a contar lo que es cuando me haya hecho exámenes de sangre y les voy a contar por qué creo que muchas mujeres pasamos por eso sin enterarnos. El médico me dijo que tengo que alimentarme bien y llevar mi vida lo más saludable y balanceada como hasta ahora”, finalizó Alejandra Espinoza.

Alejandra Espinoza acude al médico para revisar a su hijo Alejandra Espinoza hijo doctor. La presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza se ha estado mostrando preocupada durante las últimas semanas, esto debido a la salud de su pequeño hijo Matteo. La celebridad cuenta que su hijo ha estado mostrando molestias en la garganta, un padecimiento que a veces va y a veces viene. A través de un video compartido en la cuenta de Instagram de Univisión Famosos, se puede observar a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 contando la experiencia que tuvo que vivir a lado de su hijo Matteo, quien ha mostrado molestias en la garganta por lo que tuvieron que acudir al médico. La preocupación que tenía era tan grande que tuvo que llevar al pequeño al doctor, para asegurarse que el problema no fuera mayor: “Lo único que hicimos fue asegurarnos de que todo esté bien, para poder tomar medidas al respecto. Ese dolor de garganta es de cuando no quiere hacer las cosas”, dijo Alejandra Espinoza. Después de acudir al médico, todo parece indicar que la molestia en la garganta de su hijo no es un problema mayor. Provocando una mayor tranquilidad en la actriz mexicana y en sus seguidores, que están al pendiente de lo que comparte en sus cuentas de redes sociales, en donde actualiza el estado de salud de su hijo.

Alejandra Espinoza hijo doctor: Todo bajo control Incluso en su cuenta de Instagram, Alejandra Espinoza compartió un estado donde menciona que fue al doctor y las buenas noticias sí llegaron para la presentadora y modelo: “Parece que estamos en el parque, pero no. Es el doctor y todo está bajo control gracias a Dios”, escribió. Cabe recordar que hace poco la mexicana relató que tuvo el susto de su vida, cuando su hijo Matteo se estaba ahogando cuando se encontraba comiendo un brownie y un jugo. El pequeño de seis años de edad por la desesperación le pidió ayuda a su madre, lo que provocó el susto más grande en su vida.

Alejandra Espinoza hijo doctor: Reacción de los seguidores Inmediatamente los seguidores mostraron su preocupación por la salud de la familia de la actriz y modelo mexicana y comenzaron a dejar sus mensajes de apoyo y ánimo para Alejandra. Cabe mencionar que, muchos usuarios agradecieron que el pequeño de seis años ya se encuentra mucho mejor. “Tan bellos y tiernos se ven, Dios los bendiga”, “bellos, DIOS los bendiga y proteja siempre, amén”, “están super hermosos, Dios los bendiga y los proteja”, “tan bellos y preciosos ese niño”, “hola, ¿cómo estás, hermosa amiga? Besos y éxitos para vos y tu familia amiga”, fueron algunos de los comentarios.

“Es un placer tener a Matteo como paciente”, asegura el doctor Cabe mencionar que, algunos internautas mencionaron el excelente servicio del doctor a donde acudió Alejandra Espinoza para la revisión de su hijo por las molestias en la garganta, que a veces le da y otras veces no. Incluso el mismo médico se tomó el tiempo para comentar el post de la mexicana. “Muchas gracias!!! Es un placer tener a Matteo como paciente. Matteo con su personalidad y alegre carácter hace que mi día de trabajo no se sienta como trabajo. Mis pacientes me enseñan mucho y me dejan historias y cuentos que me ponen una sonrisa perenne al final de un día largo. Bendiciones y que Dios los bendiga a ellos y su familia”, escribió el doctor. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ .