¿Qué le pasó a Alejandra Espinoza? Fue en los primeros días de octubre que comenzaron a circular los rumores que la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2007 había sido hospitalizada de emergencia, aunque hasta ese momento, no se sabía exactamente la razón exacta. Su esposo, Aníbal Marrero, compartió una imagen en sus redes sociales donde agradecía el apoyo de todas las personas que estaban al pendiente de la salud de Alejandra Espinoza, además de revelar que para él, como jefe de familia, todo esto “ha sido muy difícil”.

“No tienen idea lo horrible qué fue” Pero fue hasta que la conductora y modelo mexicana decidió subir un video desde el hospital para aclarar qué enfermedad tenía que sus seguidores estuvieron en paz, aunque tal vez no se imaginaban lo grave que fue esta situación. “Me siento súper bendecida de tener a tanta gente orando por mí, han sido días de verdad que bien, bien difíciles, de un montón de estrés, de muchísima incertidumbre. La única razón por la que les juro que estoy haciendo este video es porque se acaba de ir mi neurólogo” (Archivado como: Tras denunciar negligencia médica, Alejandra Espinoza reaparece como nadie lo hubiera imaginado).

“Me hicieron varios estudios”: Alejandra Espinoza En este mismo video, que retomaron varias cuentas de Instagram, Alejandra Espinoza confesó que llegó al hospital como si fuera un paciente con derramce cerebral, pero después como si tuviera parálisis, lo cual finalmente se descartó. “De ayer a hoy, no tienen idea lo horrible que fue. No sé si se los mencioné hace un momento pero en los próximos días les voy a hacer un videito donde les cuente exactamente cómo es que llegué a este punto, o sea, al día de hoy, pero ya que esté mas tranquila, ya que esté en la casa”.

“Estaba perdiendo la visibilidad del ojo derecho” “Pero gracias a Dios no es nada de lo que ya les mencioné, no fue un derrame, no fue esclerosis múltiple, que es lo que de verdad a mí me tenía muy preocupada los últimos días porque de repente tenía un problema de que no podía ver, estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho”, mencionó Alejandra Espinoza. En ese momento, la presentadora de televisión aseguró que ya se encontraba bien, algo que se puede confirmar en esta imagen que subió desde la playa junto a sus padres y su pequeño hijo Matteo, aunque varias personas notaron la ausencia de su esposo.

Alejandra Espinoza celebra el cumpleaños de su esposo dos semanas después Otra imagen que tomó por sorpresa a los internautas fue la que compartió Aníbal Marrero en sus redes sociales, donde aparece junto a su esposa Alejandra Espinoza en su festejo de cumpleaños, el cual tuvo que hacerse dos semanas después por los problemas de salud de la conductora y modelo. “En las buenas y en las no tan buenas, un verdadero y desinteresado amor”, “Ustedes son grandes y por eso Dios está con ustedes”, “Estamos orando por tu pronta recuperación, que Dios te bendiga”, “Bendiciones por montones”, expresaron algunos usuarios (Archivado como: Tras denunciar negligencia médica, Alejandra Espinoza reaparece como nadie lo hubiera imaginado).

“Ese neurólogo fue un muy mal neurólogo”: Alejandra Espinoza “La realidad fue que yo me topé con un mal médico. Yo voy a emergencia, me hacen todos los exámenes y él médico con el que yo me topo, el neurólogo del hospital donde a mí me internan, ese neurólogo fue un muy mal neurólogo”, reveló Alejandra Espinoza en su podcast Entre hermanas. Con gran éxito en redes sociales, donde simplemente en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 3 millones de seguidores, la esposa de Aníbal Marrero compartió que este neurólogo la comenzó a medicar como si hubiera sufrido un ataque de epilepsia, pero ese medicamento era muy fuerte, sin contar los sustos que le hizo pasar.

“Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte” En esta misma emisión de su podcast, Alejandra Espinoza recordó que el neurólogo, a quien señala de haber cometido negligencia médica, le preguntó si en su familia había alguien que padeciera esclerosis múltiple, ya que él creía que ‘por ahí va la cosa’. “¿Tú sabes lo que me pasó por la cabeza en ese momento? Lo que yo viví esos días en el hospital fue bien fuerte porque nadie sabía decirme nada. Llegaban mis exámenes y era como que todo está bien, pero el doctor decía: ‘Es que yo creo que por aquí va la cosa'”.

No tenía dolores ni malestares La conductora de Nuestra Belleza Latina, programa al que regresará este próximo domingo, comentó que el médico no ‘atinaba’ en su diagnostico: “Yo no tenía dolor, yo no tenía malestar. Lo que sí me ponía muy mala era la medicina, el medicamento. Era como un malestar muy grande por el medicamento que me dio”. “El malestar que yo tenía era por el medicamento y por el mal neurólogo que yo tenía. Entonces fue una semana muy pesadísima, pero simple y sencillamente por con lo que yo me topé, no porque yo tenía un mal físico”, compartió Alejandra Espinoza (Archivado como: Tras denunciar negligencia médica, Alejandra Espinoza reaparece como nadie lo hubiera imaginado).