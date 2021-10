Tras rumores de presunto embarazo, Clarissa Molina ‘reaparece’ para despejar dudas

A semanas de su noviazgo con Vicente Saavedra, Clarissa Molina ¿embarazada?

Una fotografia confirmó lo que muchos ya sospechaban

Luego de que este fin de semana, el periodista Javier Ceriani, de Chisme no Like, desatara especulaciones sobre que Clarissa Molina estaba embarazada de su novio de semanas Vicente Saavedra, ahora, la presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’ salió a despejar dudas con una potente imagen.

Y es que la ex reina de belleza se encuentra en ‘la mira’ de todos desde que ‘la sorprendieron’ con su novio Vicente Saavedra y la supuesta ‘mala fama’ que el empresario musical tiene, pues las ex parejas lo denunciaron por violencia y además hace años fue señalado como presunto cómplice de asesinato junto con su entonces representado, el cantante Ozuna.

Clarissa Molina ¿embarazada?

A raíz de que los periodistas de Chisme no Like dieron a conocer su relación con Vicente Saavedra, a Clarissa Molina no le quedó de otra más que aceptarlo y anunciarlo en ‘El Gordo y la flaca’, momento en que comenzaron las advertencias por la mala reputación de su pareja.

Sin embargo, hace unos días cuando se rumoraban planes de boda, dado que la exreina de belleza acababa de decir que Vicente Saavedra ya había conocido a su papá, y que incluso le había dado un anillo para oficializar su relación, ahora unas fotografías despertaron polémica de supuesto embarazo.