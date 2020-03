La conductora de Univisión se une al reto #fliptheswitch

Alejandra Espinoza aparece en un video acompañada de su pequeño hijo, Matteo, al que viste de mujer

“No me parece nada bien”, le dicen usuarios

Una sorpresa que no agradó a muchos fue la que se llevaron los seguidores de la actriz y conductora de Univisión, Alejandra Espinoza, quien se unió al reto #fliptheswitch, donde aparece acompañada de su hijo, Matteo, al que viste de mujer.

Este video de Tik Tok está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión “El gordo y la flaca” y en él se puede ver a Alejandra Espinoza luciendo un vistoso palazzo con escote en lentejuelas mientras se pinta los labios al ritmo de la canción “Nonstop” del rapero Drake.

Al mismo tiempo, su pequeño hijo la graba con su celular apuntando al espejo del baño en el que se encuentran, y después de unos segundos, intercambian papeles. El niño viste la misma ropa que su madre, al igual que una peluca en color negro.

Cabe destacar que este reto, #fliptheswitch, se ha hecho viral en Tik Tok, el cual consiste en grabarse con otra persona al mismo tiempo que uno de ellos comienza a bailar el tema “Nonstop” de Drake. Poco tiempo después, se apaga la luz para que cambien los papeles, incluída la ropa.

Famosos como JLo y su prometido, el exbeisbolista Alex Rodríguez, han hecho este reto, así como la cantante Camila Cabello y su coreógrafo Calvit Jr, la actriz Kate McKinnon y la política Elizabeth Warren.

Usuarios no desaprovecharon la oportunidad para decirle a Alejandra Espinoza que esto que hizo con su hijo, Matteo, no fue lo más apropiado:

“No lo lleves por ese camino”, “No me parece nada bien”, “La verdad, esto no me causa risa!!! Pobre niño, ¿cómo que lo viste de mujer? Eso no se hace, por eso los chicos se confunden”, “Está muy chico para que lo pongan en esa gaysada”, “Con tantas cosas que hay por hacer en Tik Tok son varias las opciones, a lo mejor ella quiere que el niño esté a la moda y le salga gay o lo está usando para generar más comentarios y likes”.

Las reacciones a esta publicación de la conductora de Univisión, quien nació el 27 de marzo de 1987 en Tijuana, Baja California, México, siguieron llegando:

“Ese tipo de acciones lo pueden confundir”, “Se dejan llevar por modas e incluye a los niños en estas cosas, llevando a que su mente se confunda, esto no me parece nada gracioso. Es una ridícula”, “Esto es preocupante”, “Yo sé que es una broma, pero totalmente fuera de lugar”, “¿Por qué no puso al marido?”, “Después él mirará que es normal vestirse de mujer porque como mamá se lo hizo”.

Los internautas no podían dar crédito a lo que vieron en este video: “La gente hoy en día hace cualquier estupidez por llamar la atención o or likes”, “Pienso que lo debió hacer con Aníbal, su esposo, así lo han hecho otros artistas y les ha quedado súper!!! Aunque el niño lo hizo bien también”.