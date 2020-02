Alejandra Espinoza demostró a su hijo su amor

La exreina de belleza y presentadora de televisión, Alejandra Espinoza, le dio un gran beso en la boca al amor de su vida, su pequeño hijo Mateo, momento que quedó preservado en una fotografía publicada por ella misma en Instagram, pero sus seguidores se la ‘comieron’ viva.

Y es que en la imagen, donde aparece ella agachada con su hijo, se muestra el tierno beso que le dio en la boca, pero para muchos usuarios, este tipo de afecto está mal visto.

“No asumas que saben que los amas, demuéstraselos y díselos. Repíteles todos los días lo importante que es amarse y aceptarse, pero que igual de importante es aceptar y amar a los demás. Hazlos conscientes del medio ambiente. Si te habla aunque estés ocupado(a) o de prisa, para y escúchalos, interésate en lo que te dicen…”, escribió Alejandra Espinoza en la publicación de la fotografía.

Y agregó: “Baila con ellos, canta con ellos y permite que vivan su niñez a plenitud. Enséñalos a competir sanamente y a que se alegren por los logros y éxitos de los demás. Pero lo más importante, dales un buen ejemplo, los niños ven, aprenden y hacen”.

Sin embargo, a pesar de las emotivas palabras de Alejandra Espinoza, sus fanáticos no le perdonaron el beso que le dio a Mateo.

“Y con la boca abierta, en serio?”, “Así sea tu hijo, los niños no se besan en la boca, por que los adultos transmitidos muchas bacterias por la vida sexual de adultos que vivimos, no se te dice por malo sino por el bienestar de tu HIJO”, “Yo también pienso que no deberían porque ellos están más limpios”, “Se Mira raro besar a Los hijos en la Boca”.

Los usuarios advirtieron que besar a los hijos en la boca no es higiénico, y es que a decir de ellos, existen muchos estudios que lo revelan: “Es antihigiénico, eso no se hace con los hijos, especialmente si están pequeños, todos tenemos nuestras propias bacterias como adultos”.

“Yo tengo a mi nene y eso de besar en al boca no me gusta, eso me parece mal y más las bacterias, de verdad ellos son muy delicados con respecto a eso le beso sus cachetes, pero tampoco todo el tiempo, hay muchas otras maneras de a apapacharlos y amarlos sin andar besándolos”, aseveró una internauta en la cuenta oficial de Alejandra Espinoza.

“Noooooooooo besos en la boca a los niños nooooo, la boca de nosotros los adultos tiene más gérmenes y pues los niños son muy delicados. Habla con un doctor… si lo amas no deberías hacer eso. Pienso que el amor de madre se puede demostrar de diferentes maneras lo siento mucho pero no esta bien… en fin, no hay que ser ignorante”, escribió una usuaria.

Otros de los comentarios que mostraron su desacuerdo con Alejandra Espinoza, fueron estos: “Muy en desacuerdo, es más, por la salud de ellos”, “Wwww en la boca a un hijo? No”, “Ay noooo, que decepción! Era fan pero ese beso con boca abierta es totalmente innecesario! [email protected] para tu esposo”.