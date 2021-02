Aislinn Derbez enciende las redes sociales posando como nunca antes

“Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, respondió su papá, Eugenio Derbez

Tanto Vadhir Derbez como el actor Jaime Camil reaccionaron a esta publicación

¡De infarto! La actriz mexicana Aislinn Derbez, quien estuviera casada con Mauricio Ochmann, encendió las redes sociales al posar como nunca antes y hasta su papá, Eugenio Derbez, así como su hermano Vadhir y el actor Jaime Camil, reaccionaron a esta publicación.

Cerca de llegar a los 700 mil likes, esta fotografía está disponible en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, quien nació el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México.

Eugenio Derbez dice que él no educó así a Aislinn

“Y pues Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron y bueno… aquí esperando a que Eugenio Derbez juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a Henry, así que arréglense entre ustedes…”, expresó Aislinn Derbez, quien no esperaba que la respuesta de su padre llegara de inmediato.

“Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá”, dijo el comediante mexicano, quien recientemente causó polémica al asegurar que va a adoptar a 5 personas.

Y quien parece que no lo tomó de la mejor manera fue su hermano, Vadhir Derbez, ya que se le fue con todo al reconocido fotógrafo: “¡Henry, ching… madre! Deja de andar jalando a mi hermana al lado oscuro. Luego le gusta y ¿Qué sigue? Hasta se va a abrir Only fans, no, no, no”.

Poco tiempo después, Vadhir recapacitó y escribió lo siguiente dirigiéndose tanto a Henry Jiménez como a Aislinn: “Quedaron ching… Eres un ching… y mi hermana guapérrima. Los quiero”.

Por su parte, el también actor Jaime Camil no se quiso quedar atrás y dijo: “No solo te va a juzgar mi hermanito, Eugenio Derbez, yo también. En mi papel de padre (de familia, no de la iglesia) te voy a estar pidiendo que te me andes tapando, por favor”.

Pero aún faltarían más famosos dando su opinión sobre esta foto donde Aislinn Derbez se deja ver como nunca antes.