En el mes de mayo, la ex de Mauricio Ochmann había sido ‘evidenciada’ por su hermana Michel Aguilera cuando recibió unas misteriosas flores de parte de un ‘supuesto enamorado’ Aislinn Derbez y compartió el video del momento en que la hija de Eugenio las recibe emocionada y sorprendida.

Aislinn Derbez lleva un año y medio separada de Mauricio Ochmann y hace apenas unas semanas atrás se filtró el momento en que en la serie de su familia confiesa lo que sucedió dejando ver que el actor fue quien decidió ‘abandonarla’ y a ella no le quedó de otra más que aceptarlo.

“Lo dejé, dejé que me llevara la tisnada…”, comenzó diciendo en el episodio Aislinn Derbez asegurando que nunca se hubiera imaginado pasar por un proceso de divorcio: “es lo último que me hubiera imaginado que me iba a pasar en mi vida, lo último, fue muy doloroso…”, manifestó.