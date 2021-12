En el video se ve cómo el adolescente hispano no responde con violencia, por el contrario, le pide a los agresores que le dejen ir y no lo lastimen más. Los familiares de la víctima indicaron que el joven venezolano estaba dentro de la condición de autismo.

Madre hispana toma decisión ante el ataque

El periodista Jensser Morales Muñoz informó a través de su cuenta de Instagram que la madre de Alejandro, Marly Carrillo, dijo que esta no era la primera vez que su hijo era víctima de una golpiza escolar y que debido al abuso constante había decidido sacar a su hijo de la escuela secundaria ubicada en Pleasant Hill Road en Kissimmee.

Carrillo también relató que se vio obligada a mudarse de casa por miedo a que los padres de los jóvenes involucrados en en el incidente tomaran represalias contra ellos. “Yo hice lo que me pareció lo correcto, sacarlo del colegio porque ahí no iba a volver… y empezar de cero otra vez”, dijo Carrillo. Asimismo, la venezolana indicó que no sintió apoyo de la escuela. “Yo no sentí apoyo ni que ellos hicieron nada”, aseveró. Archivado como: agreden a joven hispano con autismo.