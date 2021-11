Usuarios reaccionan por video que adolescentes grabaron para propinarle golpiza a un anciano

El periodista Joaquín López Dóriga también publicó en Twitter el polémico video que los adolescentes grabaron mientras le daban la golpiza a su víctima y generó un aluvión de comentarios de los usuarios, quienes repudiaron el acontecimiento y pidieron justicia para el adulto mayor.

“Solo espero que por ser menores de edad no los suelten. Esos van derechito a delincuentes y deberían de meter a la cárcel también a sus padres por criar a esos animales y no encerrarlos, en lugar de soltarlos para que perjudiquen a la gente. Alguien que se dice padre no cría MOUNSTROS”, manifestó la usuaria Martha Fernández. Por su parte, el usuario Víctor Hugo Ventura opinó: “¡Estos actos de barbarie son equiparables a terrorismo urbano y deben ser vistos jurídicamente con más atención, con la idea de inhibir su propagación!”.