Por si fuera poco, en esta misma publicación se cuenta que no habría alguien más que se entrometiera en esta relación, sino que simplemente hubo un desgaste: “El español tiene ya semanas que no vive en la misma casa de Ada y ellos han buscado ayuda, tanto así que han estado en terapia de pareja”.

“Parece ser que para los 50 años (el pasado 18 de mayo) Toni le tenía una fiesta sorpresa a Adamari en Santo Domingo, donde todos los amigos eran cómplices y ella no la aceptó, lo que hizo que se cancelara la fiesta, ya que días antes ellos habían tenido una discusión fuerte!!! Es por esa razón que a él no se le vio en ninguna de las celebraciones que Ada tuvo!!”.

“Me imagino que es ella porque ella todavía ha de estar enamorada de Luis Fonsi”, “El desgastado era él con una mujer que lo usó y de paso llorando cada vez que podía por el ex”, “El ha sido algo bueno en su vida, no sabemos los motivos, pero en realidad creo que es por cosas que sí se pueden solucionar… a menos que ella no lo quiera”.

¿Será que Adamari López aún ama a Luis Fonsi?

Uno de los comentarios más recurrentes sobre las posibles causas de la separación entre Adamari López y Toni Costa es que la boricua aún no puede olvidar a su ex, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi: “A mí siempre me pareció que él la ama más que ella a él. Ella todavía no supera su relación con Fonsi”.

“Pues como no, sí hasta la fecha sigue hablando de Fonsi cuando tiene oportunidad”, “Primero Dios todo se resuelva, son una hermosa familia y Toni se ve que las ama demasiado y va a luchar por volver a estar juntos”, “Espero pronto se reconcilien, hacen buena pareja”, “Ella es mam… él es bien nice con ella y ama a su hija pero ella es…”, se puede leer en más comentarios.