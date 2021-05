Carlos Calderón sorprende a sus seguidores en redes sociales

El conductor de Despierta América por fin presenta a su pareja y anuncia compromiso

“Llévame a la luna”, expresó en su cuenta oficial de Instagram

¡Qué escondidito se lo tenía! Cuando nadie se lo esperaba, Carlos Calderón, conductor del programa Despierta América de Univisión, por fin presenta a su pareja, la modelo y actriz venezolana Vanessa Lyon, además de anunciar compromiso.

“Llévame a la luna”, expresó en una publicación que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una serie de imágenes de este inolvidable momento para la pareja formada por Carlos Calderón, llamado por muchos “El eterno soltero” y que tiene 49 años de edad, y Vanessa Lyon.

Carlos Calderón le da el anillo a su pareja

De acuerdo con información de People en español, Carlos Calderón preparó una cita perfecta, con la ayuda de varios cómplices, con el propósito de pedirle matrimonio a su guapa novia, con quien tiene un año de relación, aproximadamente.

“Me dijo que tenía una junta con sus socios en un restaurante muy elegante y me pidió que me arreglara muy guapa, ya que por la cuarentena yo todo el tiempo estaba en pants. Afortunadamente me avisó, porque si me da el anillo en pants, ¡me da algo!”, confesó Vanessa Lyon.