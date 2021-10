“Y yo por aquí con una loca con un calor, loca por llegar a la casa y ella no me hace caso, madre mía. Vente mami, ¿por qué me haces eso?”. En ese momento, la puertorriqueña pudo acercarse un poco a su mascota, aunque nuevamente se alejó.

“Vente, mama, ay Dios mío, ese perro te puede hacer daño, Ava, el perro te muerde, mama. Ay Dios mío, qué miedo, a ver si logro atraparla. Si no suelto el teléfono, probablemente no la voy a poder agarrar”, expresó la actriz y conductora puertorriqueña, quien de nueva cuenta vio cómo su mascota salió corriendo a toda velocidad.

Adamari López toma las cosas con buen humor

De plano, Adamari López prefirió reírse de la situación que ponerse triste o preocuparse. Parecía que su perrita Ava no quería regresar con ella a casa: “Creo que el teléfono me toca soltarlo, porque si no, no la voy a poder agarrar, así me hace cada vez que le dejo la puerta aparte”.

La ex de Toni Costa aseguró que por lo regular su perrita no se sale de la casa, pero ese día en particular, cuando llegó a su hogar, se topó con esta sorpresa: “Pero me divierto viéndola y lo único que me da miedo es que la vaya a morder el perro. Díganme consejos para cómo controlar su perro porque hoy no me está haciendo caso”, finalizó.