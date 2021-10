“Esta soy yo y no me avergüenza en lo absoluto”. La presentadora dominicana Francisca Lachapel sorprendió en redes sociales al aparecer en un video sin nada de maquillaje, y manda a callar a todas aquellas personas que la critican por su apariencia física, afirmando que “No porque salga en televisión quiere decir que siempre vaya a estar siempre maquillada”.

“Ella me decían ‘ay arréglate un poquito’, ‘ponte un poquito de maquillaje’ porque salgo media descuidada para muchas”, prosiguió la conductora, ante esto Francisca agradeció por estas críticas, sin embargo, no pasó la oportunidad de preguntarle a todas aquellas mujeres que la criticaron si ellas también estaban siempre maquilladas en sus casas:

“Quiero dejar respirar mi piel”; Francisca aparece en video sin maquillaje y calla todas las críticas

Ante esto, Francisca confesó que cuando sale al programa o tiene alguna reunión importante o sale a pasear, sí suele maquillarse, sin embargo cuando está en su hogar prefiere no hacerlo, para descansar su piel de todo el maquillaje que usa durante su trabajo: “Obviamente cuando me ven en trabajo, maquillada los 5 días de la semana, desde la 5 de la mañana hasta la una, obviamente me gusta que cuando estoy en mi casa no maquillarme, para dejar respirar mi piel”.

“Entonces no sé si alguna de ustedes les pasa igual, si cuando están en la casa obviamente están sencillas y sin maquillaje, o siempre cuando están en la casa así, porque la verdad es que yo no lo hago, solo cuando tengo visitas o sea un evento especifico, me doy una lavadita y mi maquillaje”.