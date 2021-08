Justo en medio, a lado de Adamari López , estaba Chiquibaby, quien no pudo contener las lágrimas cuando anunció que se despide del programa por unas cuantas semanas hasta el nacimiento de su pequeña Capri: “No puedo hablar, estoy muy contenta, estoy tranquila, me entró un poquito de miedo, pero creo que viene una felicidad muy grande”, confesó la conductora.

“Solo quiero agradecerles a cada uno de los que están aquí en el programa por todo el amor y todo el cariño, que no solamente me han dado a mi en este proceso, sino que le han dado a mi esposo y a mi niña toda su energía”, comentó con la voz entre cortada una de las conductoras principales, Chiquibaby.

Por otro lado, la mexicana habló un poco de su embarazo, en donde confesó que era un proceso un poco pesado: “Dicen que es la etapa más pesada, yo creo que si es pesada porque la barriga crece mucho, entonces ya te sientes cansada del peso de la barriguita, ya no tienes la misma energía. Y yo siendo una mujer que hago la radio, la televisión, todo si me está costando un poquito de trabajo”.

No es fácil, pero tiene sus recompensas

“Efectivamente como dice Laura Londoño, eso de que dicen que es el estado más hermoso de la mujer, a lo mejor físicamente nos ven ustedes más bonitas, pero es pesado. Hay algunas mamás que de verdad no sienten nada, que no tienen achaques y la pasan excelente, pero la realidad es la minoría, la mayoría te va a decir que ha tenido algún tipo de achaque, es pesado, pero tiene un final feliz”.

Siguiendo con este hilo, Stephanie confesó que era muy complicado estar en este proceso y más por todos los miedos que sueles llegar a tener: “Ese es mi trabajo decirles a las chavas no es fácil. Miedos, claro tengo miedo ahorita en esta etapa de como me iba a cambiar en la maternidad el embarazo, pero creo que lo he llevado muy bien, pero yo quiero amamantar a mi bebé y sé que hay algunas que no pueden o que dicen que es muy doloroso, yo voy a intentarle todo lo posible”. Archivado como Chiquibaby se despide del programa Hoy Día