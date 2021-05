Luego de saludar a sus seguidores, Adamari López compartió lo que es su ajetreo diario, lo que no es algo nuevo para ella, ya que lleva muchos años trabajando y dedicándose a lo que más le gusta: entretener y llevar mucha felicidad a los hogares.

Adamari López compartió que desde que empieza al día, y hasta que llega la noche, no para en ningún momento: “Hoy por ejemplo me tocó ir a trabajar a Hoy Día, tuve que pasar a una cita de mis masajes y tuve que comprar algunas cosas en el supermercado”.

“Cuídate, pero sobre todo, piensa en ti”, expresó por último Adamari López, quien ha dejado con la boca abierta tanto a sus admiradores como a sus detractores con su nueva imagen y actitud. Los comentarios no tardaron en hacerse presentes.

“Ada, ¿dónde esta Toni, acaso ya no vive contigo?”, “Hola, preciosa, ¿y Toni?”, “Se entiende que algo está pasando en este hogar. Y si no quiere hablar, es respetable, aunque nos acostumbramos a verlo en todo”, “¿Por qué tanto silencio con respecto a Toni? Ustedes son una pareja muy querida porque han dado demostracion de amarse, soportarse y ser guerreros estando juntos en las adversidades!!!”.

Tal parece que varias personas no olvidan la probable separación entre Adamari y Toni Costa: “La meditación es buena, ¿dónde está Toni? Que te ayude un poco más. Hacen falta los videos de familia como siempre tú los haces. Felicidades”.

“Adamari querida! Me preocupan los comentarios de la gente respecto a Toni! Espero que todo esté bien! Están en mi mente y mis oraciones para que Dios sane toda herida o asperezas, si es que hay alguna”, “Esto de Toni es grave, porque él busca a la niña y no entra a la casa, desde su carro espera”.

A pesar de que fue muy clara en este video sobre lo que le ayuda a “enfocarse”, Adamari López siguió siendo cuestionada por la ausencia de su pareja Toni Costa en los últimos videos: “Siempre he seguido a Ada en todo lo que hace, me pregunto qué pasó con Toni, dónde está”.

Estuvo en coma inducido

“Me siento mal un día en el trabajo porque llevaba muchos días sin descansar, voy al doctor y me dice que agarre un descanso, me sigo sintiendo mal, y de repente un 20 de octubre, termino en un hospital y después de que entré al hospital yo no recuerdo nada de lo que pasó en todas esas tres semanas que viví ahí”, narró con lágrimas en los ojos.

“He visto fotos y videos que me dejan perpleja de saber que estuve en coma, postrada en una cama, estaba boca abajo, tratando que mis pulmones se recuperaran, entubada, en un coma inducido, en una condición que jamás me pensé ver… y en lo único que cuando desperté pensaba era en mi hija”, dijo entre lágrimas.