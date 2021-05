Aseguran que Miss Universo, Andrea Meza, sería hija de la cantante Ana Gabriel

Periodista Shanik Berman abona a la controversia al cuestionar si eso es verdad o mentira Tras el triunfo de la mexicana Andrea Meza en el concurso de Miss Universo y la polémica que generó, se han destapado una serie de noticias sobre su vida personal como que estuvo casada por una fotografía en vestido de novia, como la más reciente de que supuestamente es hija de la cantante Ana Gabriel. A través de un video de Tik Tok, la periodista de espectáculos, Shanik Berman, especuló sobre el origen de la ganadora, lo que suma a las informaciones polémicas sobre su vida personal, y que muchos creen que es solo para desprestigiarla y demeritar su triunfo. NO LA DEJAN DISFRUTAR SU TRIUNFO En las redes sociales se han manifestado los internautas y muchos de ellos se quejan de su triunfo, aseguran que las ganadoras debieron ser miss Perú e incluso miss Brasil, sin embargo, la representante hinca salió en su defensa en días recientes. Con todos estos rumores, tal parece que hay una campaña en contra de Andrea Meza, ya que su corona no fue bien recibida por gran parte del público, aún así, ella solo ha salido a desmentir algunos de esos rumores como el de que estuvo casada, aclara que la foto que circuló de ella en vestido de novia, fue solamente para una campaña publicitaria. ¿Pero lo de Ana Gabriel es cierto?

SE HACE TENDENCIA De acuerdo a información publicada por el portal de noticias de El Heraldo de México, toda esta controversia inició por un video en Youtube que sacó "Suavesuave", en donde una voz en off asegura que fue criada por una familia en Chihuahua, pero que no fueron sus padres biológicos, sino que era la cantante Ana Gabriel. Esta información terminó siendo tendencia, ya que los usuarios de internet se dieron a la ardua tarea de buscar todo lo relacionado con el origen de la mexicana, para saber de primera mano si la información que se daba era cierta.

“YO FUI ADOPTADA” En este video, la voz del hombre reproduce lo que según él, son palabras textuales de la nueva Miss Universo: “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia y respeto profundamente. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel con quien de ello, tengo mucho parecido físico y estoy consciente de ello”. Y agrega sobre su padre: “No diré detalles de él, porque a ese hombre lo he visto muy poco. Te puedo decir que mi familia son los Meza de Chihuahua, a ellos los quiero, idolatro y amo, son mi adoración, pero la mujer que me dio al vida es Ana Gabriel, y no quiero hablar del tema”.

TODO ES FALSO Pero todo esto es falso, el canal de youtube “Suavesuave” no está autentificado, por lo que la madre de Miss Universo, Andrea Meza es Alma Carmona y actualmente atraviesa por una situación de salud delicada, hasta la misma ganadora de la corona de bella lo informó en días pasados. “Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida, entonces mi papá puso en el grupo de la familia ‘En camino’ y yo dije: ‘Ok, despegando todos juntos’ y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta que mamá se había quedado en casa y yo dije: ‘¿Qué está pasando?, no me quisieron decir porque no querían distraerme'”, dijo, de acuerdo a El Heraldo de México.

PERO ¿PORQUÉ LA POLÉMICA? La periodista Shanik Berman contribuyó a ella por medio de un video en Tik Tok en el que deja ver la posibilidad de que Miss Universo, Andrea Meza, fuera la hija de la cantante Ana Gabriel, pero tampoco lo comprobó, dejó la duda al aire. Sin embargo, el video que se publicó en Instagram, tuvo más de 20 mil reproducciones y cientos de comentarios de la gente. En el post, escribió lo siguiente: "La cantante @anagabrieloficial crió 1 hija ajena como si fuera propia, dicen q la #missuniverso @andreamezamx es la hija que dioen adopción, ¿y ahora qué hará la cantante si eso es cierto? Uy!!!!".

Miss Universo: ¿Y QUÉ DICE LA GENTE? En el video que se suscitó la polémica, la gente de inmediato comenzó a opinar: “Jajaja qué mam… Ana Gabriel jamás pudo tener hijos, jajaja, se pasan!!! Sí se parece a ella, pero no manchen”, “qué falta de respeto para la familia de Miss MÉXICO, aparte a Ana gabriel no le gustan los hombres”. Otras personas cuestionaron la información sobre Miss Universo y Ana Gabriel: “¿Fuentes? Si fuera cierto ¿Porqué no publicas en el momento que Andrea admitió tal cosa?”, “ella se parece a su madre, que es linda y joven todavía, Ana Gabriel es super mayor, tiene 65 años, omg. Deberían denunciarlos a esta gente por decir esto”.

Miss Universo: ¿DÓNDE ESTÁ LA ENTREVISTA? Sin embargo, el video pareció poco convincente para muchas personas, ya que pronto comenzaron las preguntas y señalamientos: “Si es verdad lo que dices queremos escucharlo de su propia boca de Andrea de ahí no se te creerá nada “. “¿Dónde está la entrevista dónde dice que es hija de Ana Gabriel? Publica cosas verdaderas hasta molesta éste tipo de chismes ya no hayan que inventarse”, “Pero ¿en qué vídeo sale diciendo eso Andrea Meza? No lo encuentro!!!”, preguntaron los usuarios.

Miss Universo: RESPONDEN CON SARCASMO Algunos usuarios no creyeron esa información y de inmediato utilizaron el sarcasmo para burlarse de ello: “No mmn!! Y se demostró también que Laura bozo es la madre biológica de Martha Sánchez”, “Ay no antes no dicen que también era hija de Piporro, se pasan, no hay seriedad”. “Ahora van a decir que el papá es Verónica Castro por los ojos verdes, no digan sandeces”, “Papá chino, madre china, ascendencia China, todo chino… título de la obra: cuento chino”, “¿Y su papá será Raúl Velasco?”.

“NO LE GUSTAN LOS HOMBRES” Otras personas recordaron algunos otros rumores que se han hecho de la cantante, por lo que según ellos, se descartaría el chisme de que Ana Gabriel es su mamá: “Para empezar, Ana Gabriel es lesbiana… Obviamente no le gustan los hombres por lo tanto es ilógico suponer que sea su hija”. “Que ridículos jajaja si está igualita a su mamá que la entrevistaron cuando ganó Miss Universo. Que falta de respeto para ella y su familia”, “Dios mío hagan mas novela del mismo libro, esta miss está mamey por no decir otra cosa o el idiota que da esta noticia busca colgarse de algo para creerse interesante”, criticaron más usuarios.