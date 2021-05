Mientras hay algunos ciudadanos estadounidenses que no han recibido su estímulo económico por pandemia, una pareja de Japón ya recibió su cheque por la cantidad de $1,400, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Newsweek .

Y entonces agregó: “Esa parece ser la lógica en el IRS. Porque si esperaran y lo hicieran más restrictivo, la gente que se supone que lo conseguiría podría no conseguirlo, y también tomaría mucho más tiempo”, dijo Kepley.

Kepley dio argumentos a sus anteriores comentarios y dijo que cree que el IRS cometió un error al “conectar los pagos de estímulo con las personas que están recibiendo el pago del acuerdo de totalización” y “los programadores informáticos que tuvieron que escribir el programa para indicar qué personas deberían obtener un cheque probablemente no lo hicieron tan restrictivo”.

SI LO RECIBIÓ POR ERROR DEBE REGRESARLO

Pero el acuerdo no tiene extensión para todos los ciudadanos nipones ni para cualquier fecha que hayan vivido en Estados Unidos. El extranjero que sea no residente en 2021 no es elegible para el pago, informó el IRS.

De hecho lanzan la siguiente advertencia de que los ciudadanos no estadounidenses que viven en el extranjero que obtuvieron el estímulo económico como los de Japón de manera confusa o por error, tendrán que regresarlos, de lo contrario recibirán una advertencia en 2022. Archivado como: Pareja Japón cheque