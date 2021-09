Sin poder evitarlo, al ver este cambio en su hija, Adamari López se puso un poco triste: “Le hace mucha ilusión seguir creciendo y sintiéndose de alguna manera tan independiente. Yo quiero respetarle su deseo, pero a mí no me da gracia realmente”.

Con toda sinceridad, la actriz y conductora puertorriqueña aceptó que quiere que su hija siga durmiendo a un ‘ladito’ de ella: “En esos momentos también me hace compañía y se me hace como delicioso dormir ella y yo e ir creando memorias”.

Adamari López se tendrá que acostumbrar a dormir sola, ¿extrañará a Toni Costa?

A punto de finalizar con su ‘confesión’, Adamari López reveló que también por las noches ella y su hija leen algunos libros, entre ellos la Biblia, aunque ahora con la decisión que tomó la pequeña no sabe que es lo que pasará en los próximos días.

“Y ahora pues me tengo que acostumbrar a dormir sola y no quiero. Me toca dormir sola, pero con ella al lado de la cama, hemos encontrado la manera de buscarle la vuelta y de sentirse ella como niña grande y yo como mamá que respeta las decisiones de su hija aunque no esté de acuerdo con ella”.