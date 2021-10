Cuando todo parecía ir viento en popa en la carrera de Adamari López, surge lo inesperado

Le llueven críticas a la actriz y conductora puertorriqueña por vestirse de Jennifer López (JLo)

“Ridícula señora, ya es muy mayor”, expresan usuarios ¿Quiere parecerse a ella? Cuando todo parecía ir viento en popa en la carrera de Adamari López, quien se separó de su marido Toni Costa a finales de mayo pasado tras diez años de matrimonio, surge lo inesperado: le llueven críticas a la actriz y conductora puertorriqueña por vestirse de Jennifer López (JLo). Fue en la emisión de hoy del programa Hoy Día de Telemundo que se realizó una divertida dinámica llamada La casa de los fantasmosos, donde la boricua, junto a sus demás compañeros, se pusieron en los zapatos de varios artistas. En el caso de la chaparrita, imitó a la intérprete de If you had my love y My love don’t cost a thing. No tienen piedad de Adamari López: “Ridícula señora, ya es muy mayor” A muchos sorprendió cuando Adamari López comenzó a bailar al ritmo del tema musical Cambia el paso, interpretado por JLo y Raw Alejandro, opacando por mucho a sus compañeros de programa, además de lucir un outfit que realzó más su belleza y que era prácticamente el mismo que usó la ex de Alex Rodríguez en el video musical. Y aunque la ex de Toni Costa dejó prácticamente el alma realizando esta coreografía, a muchos no les pareció la mejor de las ideas: “Ya siéntese, señora”, “Ridícula señora, ya es muy mayor”, “Ya según se hizo dizque profesional”, “Semejante ridiculez, se le está escapando la clase”, se puede leer en algunos comentarios.

“Te ves mejor seria en tu trabajo” Un usuario no se anduvo por las ramaas y se le fue con todo a Adamari López al verla vestida de Jennifer López (JLo): “No me gusta Adamari, verte con esa meneadera. cuantas han bajado de peso pero no andan con esa meneadera como loba, te ves mejor seria en tu trabajo y dedicada a tu hija”. Por su parte, alguien más dijo: “Se vista como se vista, no da una la pobrecita”, mientras que otras personas comentaron: “Nada sexy, vulgar más bien”, “¿Quién aguanta a esta vieja? Ahora desnuda se soltó”, “¿Qué pasa, por qué se desfasa? ¿El divorcio? ¿Cumplir 50? ¿Dónde quedó tu elegancia, tu glamour?”.

“Me molesta la gente que pierde la humildad” Días antes, o tal vez semanas, de que Adamari López hiciera oficial su separación del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, así como padre de su hija Alaïa, era muy evidente la transformación física que estaba logrando gracias a una intensa rutina de ejercicios y cambio de hábitos alimenticios. Aunque muchas personas le han aplaudido y reconocido por su esfuerzo, otras creen que la boricua ha perdido ‘algo’: “Me molesta la gente que pierde la humildad nada más porque ya es delgada. Menos ego más humildad”, en lo que coincidió un gran número de personas: “Así mismo es como está: sueltita y descontrolada”.

Aseguran que a Adamari López le falta mucho para parecerse a JLo Diferentes cuentas de Instagram no pasaron por alto que en la emisión de hoy del programa Hoy Día de Telemundo la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, al vestirse como Jennifer López (JLo), recibiría una lluvia de críticas, por ejemplo, de los seguidores de @soyunhateryque. “Menos mal que era para Halloween. Como un chiste, perfecta, porque le falta mucho para parecerse a la Diva de divas JLo en cuerpo y talento”, “Para nada, JLo, a pesar de sus 52, se mantiene espectacular. Es elegante y tiene un cuerpazo. Adamari le ha puesto mucho quitándose muchos kilos, pero le falta para llegarle a los talones”.

“Ni muriendo y resucitando le alcanza para parecerse a JLo” Cuando parecía que los ánimos se habían calmado, pues daba la impresión que a muchos les ‘caló’ el hecho de que Adamari López se vistiera de JLo para una dinámica de este popular show matutino, las críticas seguían haciéndose presentes para la boricua, quien hace apenas unos meses llegó al medio siglo de vida. “Ni muriendo y resucitando le alcanza para parecerse a JLo”, JLo no se la pasa todo el día diciendo todo lo que hace, lo que se pone, no anda en tantas payasadas como la Ada”, “No le llega a los talones”, “No exageren, por favor”, “Qué chiste, ni que JLo viera ese programucho”, “Dios los ampare, entonces yo me parezco a Brad Pitt” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Se muere la esperanza para Toni Costa? Adamari López ‘presume’ que tiene un nuevo amor Parece que es el fin. Tras el anuncio oficial que el matrimonio entre Adamari López y Toni Costa había terminado luego de 10 años juntos, lo cual se dio a conocer en los últimos días de mayo pasado, parece que las esperanzas de una reconciliación se esfumaron para el español, ya que la chaparrita ‘presume’ que tiene un nuevo amor y quiere que todos lo conozcan. Con más de 30 mil vistas a la fecha, este video que publicó la actriz y conductora puertorriqueña está disponible en su canal oficial de YouTube con el contundente título “Tengo un nuevo amor y quiero que lo conozcan”, por lo que las reacciones de sus admiradores no tardaron en hacerse presentes al terminar de ver esta publicación.

“No saben cómo me tiene de enamorada este hombrecito”, dice de manera contundente Adamari López Después de saludar a sus seguidores como solo ella sabe hacerlo, Adamari López no se anduvo por las ramas y presentó a Thiago, quien es hijo de Génesis, una mujer que le ayudaba a cuidar a Alaïa cuando la niña era aún más pequeña y la boricua se encontraba trabajando. Su “nuevo amor” tiene apenas un mes y medio. Cautivada con el bebé, la presentadora del programa Hoy Día de Telemundo le dijo de manera juguetona al niño que le confesara a su mamá que se iba a quedar con ella. En ese momento, la chaparrita llamó a Génesis para que se colocara frente a la cámara para que todos pudieran ver “lo linda que está y lo bien que le ha caído la maternidad”.

Adamari López reconoce que es “una viejita” Con el objetivo de convencer a Génesis que tuviera otro bebé, Adamari López le dijo que creía que ella no podía tener más bebés, pues es “una viejita”. Ya en tono más serio, después de que ambas rieran por la ocurrencia de la ex de Toni Costa, Génesis le confesó que estuvo dos días más en el hospital por complicaciones derivadas de su embarazo. “Yo no tuve ningunos dolores, tuve un montón de tiempo en el hospital, pero fue porque se me fue saliendo el líquido amniótico”, confesó la actriz y conductora puertorriqueña sobre lo que le pasó cuando dio a luz a su hija Alaïa, para bromear nuevamente con la posibilidad de que Thiago se quede a vivir con ella.

En ese momento, la pequeña Alaïa se dio cuenta que tenía ‘competencia’ Al escuchar todo el alboroto provocado por su mamá y Génesis, la pequeña Alaïa, que es quien se ha visto más afectada tras la separación de sus padres, se acercó a conocer a su ‘rival’ por el amor de Adamari López, aunque de inmediato cayó rendida ante sus encantos y le dio un tierno beso en la frente. Como si presintiera algo, la niña le dio otro beso al bebé al mismo tiempo que le dio un abrazo a su madre, para después animarse a cargarlo con la ayuda de las dos mujeres: “¿Ustedes se pueden imaginar que una cosita tan preciosa llene de alegría a una casa y llene de amor a mi vida?”, preguntó la presentadora de televisión.