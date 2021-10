Toni Costa derrite las redes sociales y presume pectorales de acero

Sin embargo, algo sale mál y las mujeres le dicen al ex de Adamari López que está coqueteándole a los hombres

“Adamari lo botó por gay”, dicen usuarios

¿Será? El bailarín y coreógrafo español Toni Costa, quien estuvo casado con Adamari López por espacio de diez años, aproximadamente, derrite las redes sociales y presume pectorales de acero, pero algo sale mal, ya que las mujeres le dicen que está coqueteándole a los hombres, entre otras ‘linduras’ más.

Las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo, que próximamente llegará a su fin, retomó esta infartante imagen del ex de la presentadora de Hoy Día, la cual hasta el momento tiene más de mil 500 likes y comentarios de todo tipo, aunque en la mayoría de ellos no salió muy bien librado.

“Qué tipo tan pedante”, le dicen a Toni Costa

Aunque algunas admiradoras se desvivieron en halagos, la realidad es que Toni Costa fue objeto de críticas por presumir sus pectorales de acero: “Mejores cuerpos veo en mi barrio”, “¿Es gay? ¿Salió del clóset?”, “¿Es bisexual?”, “En serio que cualquier cosa las hipnotiza”, “No tiene nada de atractivo, sus energías repelen”.

Por su parte, una persona les hizo una propuesta al programa Suelta la sopa que hasta el momento no ha tenido respuesta: “Pongan una foto de Adamari en bikini, mejor”, mientras que otros usuarios coincidieron en lo siguiente: “Ojalá y no sea lo que dicen”, “No será a mí que me hipnotiza, a mí no me gustan los gays”.