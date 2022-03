“Yo podría pensar que soy una buena persona, que soy un buen ser humano, que soy generosa, que en muchas ocasiones soy simpática, pero también tengo exigencias como mujer, como artista, como mamá, como hermana, y en oportunidades, a lo mejor, hay cosas que no quiero tolerar, tengo 50 años… y a veces sí, soy una mujer que como mujer jod.., y a veces como mujer puede ser sumisa y linda, pero lo que no me gusta no me gusta, y a veces puedo decirlo bonito, a veces la tercera no lo pido bonito”.

“Por las buenas soy buena, por las malas no”

Tal parece que Adamari López, quien después de su relación con Toni Costa no se ha dejado ver con alguien más, no tenía la menor intención de quedarse callada en esta entrevista: “Por las buenas soy buena, por las malas no, si tú no me das ninguna razón yo voy a ser bien buena, no me busques la vueltita, no me mientas, no me quieras coger de pend… porque ya no soy chévere”.

“Dejo de ser agradable para ser una persona que no tolera ciertas cosas, y cuando no las tolera las platicas, y cuando dejas de platicarla porque no te hacen caso, pues viene una pelea porque no me las voy a aguantar, no tengo 50 años para estar aguantando mierd… de nadie”, ¿así o más contundente?