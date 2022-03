“Sobre todo, son cosas que tenían que ver con el cuidado con la bebé. Son muchas horas y yo tenía que estar luchando un poco porque se le respetara la hora de dormir, de comer. Estábamos en Marruecos y hubo varios roces donde al final me sentí solo con la bebé, custodiándola de alguna manera y me tocó enfrentar a las productoras”, indicó.

Aislinn Derbez Mauricio Ochmann: Se disputan Navarro y Ochmann a hijos en nueva película

Cuando vio a Silvia Navarro decidida a darle un pastelazo que no estaba en el guión, Mauricio Ochmann se salió del personaje para calmarla, pero ya no era ella, sino Florencia, y su respuesta antes de arrojárselo fue un fúrico: “¡Me vale!”. Aún no saben si esas imágenes improvisadas aparecerán en la película Mamá o Papá, la cual acaban de terminar de filmar, pero ambos actores creen que ejemplifica cómo se metieron en la acalorada y divertida lucha de sus personajes por no tener la custodia de sus hijos.

De acuerdo con Agencia Reforma, los actores dan vida a Vicente y Florencia, quienes, a la par que se divorcian, reciben los ascensos laborales con los que siempre soñaron, por lo que cada cual espera que sea el otro quien se encargue de cuidar a sus tres hijos. “Es una temática que nos ha pasado, siempre es un tema cuando tienes oportunidades de trabajo y estás con hijos y separándose. Es una manera divertida de ver las cosas.

“Yo creo que los papás van a estar muy contentos de ver lo que le hacemos a estos niños porque somos su alter ego.