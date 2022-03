Pamela Silva sigue dando mucho de qué hablar

La conductora de Primer Impacto dice cuándo va a revelar la identidad del padre de su hijo Ford Liam

“La ridiculez en su máximo esplendor”, expresan algunos usuarios A casi dos años del nacimiento del pequeño Ford Liam, la periodista peruana Pamela Silva, conductora del programa Primer Impacto de Univisión, dice cuándo va a revelar la identidad del padre de su hijo, algo por lo que ha sido criticada duramente por los usuarios de redes sociales. A través de la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, se compartió un video donde la exesposa de César Conde ofrece una entrevista en la alfombra roja de reciente ceremonia. Como pocas veces, abrió su corazón… Pamela Silva no oculta su felicidad al hablar de su hijo Con el buen humor que la caracteriza, Pamela Silva contó que en estos casi dos años de vida que tiene su hijo, lo ha podido disfrutar al máximo, aparte que la pandemia le ‘regaló’ ese tiempo en casa para convivir con él: “Ya va a cumplir dos años, es todo un hombrecito y es un personaje, yo le digo, porque tiene tremenda personalidad”. “He aprendido muchísimo de mi hijo, yo creo que ante todo la paciencia y también he aprendido que uno no puede controlar las cosas. Yo creo que la pandemia y el nacimiento de mi hijo me han enseñado esa lección de que a veces uno puede planificar las cosas, pero al final del día, Dios dispone y uno tiene que aceptar las cosas como son”, expresó la conductora de Primer Impacto.

Pamela Silva esperó mucho tiempo para poder ser mamá A continuación, la reconocida periodista, quien nació el 16 de agosto de 1981 en Lima, Perú, reconoció que tras la llegada de su hijo su vida cambió por completo, pues antes estaba enfocada en otras cosas, además de reconocer que era una persona “más superficial”, pero eso no sería todo… “Y ahora mi hijo ha puesto todo en perspectiva y yo creo que la salud, la familia y el trabajo también creo que es muy importante,”, expresó Pamela Silva, quien se divorció de César Conde en 2020 luego de más de diez años de matrimonio. En ese año, compartió que estaba embarazada, aunque no reveló la identidad del padre de su hijo…

¿Cuándo dirá quién es el padre de su hijo? “¿Les interesa, te gustaría saber?”, le preguntó Pamela Silva, con una sonrisa de oreja a oreja, al reportero que la cuestionó sobre si pronto revelará la identidad del padre de Ford Liam: “Lo voy a pensar, yo creo que a petición del público va a pasar algún día, es parte de la historia de mi hijo, y la verdad que como digo, me ha dado el regalo más bello de mi vida”. “Estoy eternamente agradecida (con el padre de su hijo) y gracias a Dios tenemos una linda relación. Yo creo que siempre todos estamos enfocados en mi hijo y yo creo que es fruto de esa buena relación y creo que lo más importante para mí es mantener ese tipo de relación”, finalizó la conductora de Primer Impacto (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“La ridiculez en su máximo esplendor” Luego de escuchar las declaraciones de la periodista peruana Pamela Silva, quien dijo que “a petición del público” pensará en revelar la identidad del padre de su hijo, usuarios reaccionaron de diferentes maneras, pues mientras unos apoyaban su decisión, otros se le fueron con todo a los conductores de Chisme No Like, entre otros comentarios. “Esta señora me cae tan mal por esconder su embarazo y su vida privada, cuando su programa es de noticias y amarillismo. Ya no deberían hacerle famosa!! Es una anormal”, “Eso que hacen es acoso y violencia hacia la mujer. Si ella ocultó su embarazo o no, ¿qué les importa'”, “La ridiculez en su máximo esplendor. Ahora mi hijo aquí, mi hijo allá y antes ocultando su panza con vestidos negros”, “Ella nunca negó a su hijo, que no quiso hacerlo público y mostrarlo es diferente”, se puede leer en más comentarios.

“Lo estoy pensando”: Pamela Silva sobre si revelará o no quién es el padre de su hijo En reciente entrevista, Pamela Silva compartió que sí le gustaría darle un hermanito o hermanita a su hijo, además de comentar que el embarazo de Ford Liam fue “súper saludable”. También aquí se le cuestionó si más adelante revelará la identidad del padre de su bebé, quien en abril próximo cumplirá dos años de edad. “No lo sé, lo estoy pensando. No sé si a la gente le interesa o no, porque tampoco es tan interesante; pero bueno, capaz y con el tiempo, como es parte de la historia de Ford, capaz llegue el momento adecuado”, expresó la periodista peruana, quien dio mucho de qué hablar recientemente por una fotografía en redes sociales.

“¿Quién dijo que era el papá?” Como se mencionó líneas arriba, la conductora de Primer Impacto dio mucho de qué hablar hace unos días luego de que apareciera en una fotografía junto a su bebé y a un ‘misterioso’ hombre que muchos pensaron que se trataba del papá de Ford, pero ella misma se encargó de aclarar las cosas. “¿Quién dijo que era el papá? ¡Ah, no sé! Capaz si o capaz no, ¡jajaja!”, dijo entre risas en esa ocasión, además de asegurar que por el momento se encuentra soltera, pero lo que dijo a continuación sorprendió a más de uno: “Yo soy tan cercana a mi hermana que me encantaría darle un hermanito, una hermanita a Ford, y la verdad que yo disfruté muchísimo mi embarazo, tuve un embarazo muy saludable gracias a Dios y si Dios otra vez me da ese regalo, me encantaría”.

Su hijo es su prioridad “Yo creo que lo más importante en criar a mi hijo y a todos los niños, creo que es el amor; esa sensación de seguridad y que tiene una familia que siempre lo va apoyar, no importa la decisión que tome y que sea un hombre de bien, un hombre de fe y un hombre de valores”, comento Pamela Silva en reciente entrevista. Por último,la periodista peruana compartió que el reto más grande que tiene hoy en día es el siguiente: “(El hecho de) que ya tiene su propia personalidad. Hoy, por ejemplo, se fue al colegio en una camisa de pijama porque quería ponerse esa camisa; entonces, hay días donde uno tiene la fuerza para pelear y otras mañanas que ¿sabes qué? ¡Me resigné!, y dije: ‘¡está bien, hijito!, vete con tu pijama al colegio hoy'”.