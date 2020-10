Critican a Adamari López quien sale en campaña contra el cáncer y le dicen que luce más gorda por sus brazos

Insinúan que la dieta y ejercicio que tanto presume, no le han ayudado nada a la conductora de Un Nuevo Día

Ella ha presumido por varias semanas que está a dieta y con una rutina de ejercicio, los resultados no se ven

Vaya críticas que le lanzaron a la conductora de Un Nuevo Día, Adamari López, quien apareció en una campaña contra el cáncer de mama, ya que le dicen que se ve gorda por sus brazos e insinúan que la dieta y ejercicio que tanto presume, no le han ayudado nada.

Todo sucedió a través de su cuenta de Instagram en la que subió un video, mismo que fue reproducido por el programa para el cual colabora.

De inmediato la gente comenzó a criticarla por su imagen, ya que pese a que ella ha presumido por varias semanas que está a dieta y con una rutina de ejercicio, los resultados no se ven.

De las primeras críticas fue la siguientes: “Y que ni se crea que le queda bien haber bajado de peso, porque ahora luce vieja y de remate enana y con ojos súper encapotados no hay belleza, en mi familia no nos cae este gorgojo”, “los brazos de carlitos” y “con una palabra la voy describir horrible”.

“Muy vanidosa esta chiquivieja”, “sí, pero es pura vanidad esta mujer y se hace la muy santa”, “cuando algo o alguien no me agrada no lo tomo en cuenta porque no me interesa saber nada”, “me tiene harta esta mujer hasta cuando orina le sacan la noticia”, fueron otras de las críticas a la imagen de Adamari López.

Y es que Adamari López, la conductora de Un Nuevo Día apareció con una blusa rosa y un seno de un lado y de fondo de la canción de la cantante Soraya, quien falleció de cáncer.

Como se recordará, la chaparrita anunció en 2006 que había vencido al cáncer de seno, es por ello que ahora intentó motivar a la gente a que luche contra esta enfermedad.

De pronto una persona comenzó la polémica y algunas personas estuvieron de acuerdo y dijeron: “Tienes razón, el problema son estos estúpidos, ellos saben ganar dinero con los sentimientos del mundo y problemas que tienen las personas, lástima que no miren eso, les lavan el cerebro”.

Para ver el video haz clik aquí.