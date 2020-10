Veneno Sandoval sorprende a sus seguidores con un video de ella en bikini azul

Los comentarios se van contra ella, la tachan de ridícula

A la conductora le recalcan su despido en el programa “Suelta la sopa”

La conductora de origen venezolano, Carolina Sandoval Guzmán, mejor conocida como “La veneno Sandoval” fue duramente criticada en redes sociales tras subir un video de ella en un entallado bikini de dos partes color azul, en donde muchos argumentan que no es necesario exhibirse de esa manera.

En la publicación, que consta de un video en donde La Veneno Sandoval se encuentra sacando los productos de ‘Yes you can’, una marca que vende suplementos nutrimentales, la venezolana aparece con dos colitas de cabello mientras se le ve usar un bikini con franjas y estrellas.

El video que, ya cuenta con más de 231 mil reproducciones, tiene como leyenda lo siguiente: “Asi me pongo cuando me llega mi @yesyoucan con sus nuevos sabores. #lmao. #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #loveyourself #celulitis #fyp”.

A pesar de que los comentarios de esta publicación se encuentran actualmente desactivados, hay diversos mensajes.

“Yes you can!, Mamasita hermosa”, se observa en primer instante el comentario de Alejandro Chaban, fundador de Yes you can, la marca que La Veneno Sandoval está promocionando en la publicación.

También se encuentran comentarios un poco más osados y subidos de tono, tal como el de este usuario que no pasó desapercibida la publicación y le hizo una pregunta bastante indiscreta a la también influencer, la Veneno Sandoval:

“Soy yo o estas cada vez más cogestible?” a lo que la venezolana responde solo con unos emojis de caritas riendo.

Sin embargo, esto no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes rápidamente empezaron a atacar a Carolina Sandoval.

¿Quieres saber que fue lo que le comentaron? Continúa leyendo…