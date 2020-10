Chiquis Rivera presume su ropa de clóset y lo paga caro, le dicen que no sabe vestir

La hija de Jenni Rivera muestra lo mejor de su colección, pero ni así se salva de críticas

La aún esposa de Lorenzo Méndez intenta cautivar a sus fans, sin embargo no lo logra

Chiquis, la hija de Jenni Rivera y aún esposa de Lorenzo Méndez, presume su ropa de clóset y lo paga caro, le dicen que no sabe vestir.

Esto se dio a través de su cuenta oficial de Instagram @chiquis y el video fue reproducido por el cuenta del periodista argentino Javier Ceriani.

En la cuenta oficial de la cantante el video ya tenía casi 13 mil reproducciones y poco más de 275 comentarios de sus más fieles seguidores.

Para ver el video haz click aquí.

Pero las críticas más fuertes se dieron en la cuenta de Ceriani, ya que algunas personas le dijeron que de nada le servía tener un guardarropa tan grande si no sabe vestir.

Durante el video que dura solo algunos segundos, la cantante mostró todo su clóset y presumió su ropa, combreros, calzado, maquillaje y demás.

Al inicio del material luce con una cara de orgullo y poco a poc0o avanza por todo su guardarropa, que se ve que está muy extenso.

Hace unas semanas Chiquis Rivera que hoy enseña su ropa, anunció a través de las redes sociales su separación de Lorenzo Méndez y hoy es momento en que no hay un reencuentro como en otras ocasiones.

Pero eso no es motivo para que el ánimo decaiga en la cantante quien continúa con su carrera artística y más ahora que fue nominada un premio Latin Grammy. Sin embargo, la gente no para de criticarla no solo por sus atuendos, sino por su forma de ser y por eso te mostraremos algunas de las más fuertes ofensas recibidas.

