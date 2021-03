Adamari López bajando peso esposa de Luis Fonsi Águeda López tanga. En las últimas semanas la ex pareja del cantante Luis Fonsi, Adamari López, ha impactado en el mundo de las redes sociales, con una imagen renovada, ya que se le ha visto que ha perdido algunos kilos, que en su momento hicieron que los internautas la criticaran por su gordura.

La belleza de la boricua

“Que cosas no, la doble moral del ser humano. Cuando Ada hace unos meses tenía un cuerpo más acorde a la mayoría era una avalancha de críticas por el hecho de simplemente tener unas libras de más según nuestro punto de vista.. ahora ella tiene derecho a devolver cada bofetada pero estoy seguro no lo va hacer”, y lo peor la mayoría de criticas venían de las mujeres. El dicho aún no ha cambiado “para poner a una mujer abajo , solo se necesita otra mujer “ triste”.

“Creo que te hace falta un espejo y gente que te aprecie y te quiera vestir bien”, “Cada día la hermosa”, “Lindo color pastel muy bonita”, “Estás más hermosa, Dios te diga bendiciendo”, “Muy bonita se ve. Le a sentado muy bien la bajada de peso”, “Última muestras vistiendo muchos vestidos bonitos”.