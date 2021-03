¡Espectacular! La presentadora puertorriqueña Adamari López presume su esbelta figura con cada atuendo que luce en el programa matutino Hoy Día

La actriz se ha ganado los piropos de cientos de fanáticos, aunque otros la acusan de usar photoshop en exceso

"Que bella te ves desde hace unas semanas, me imagino que cambiaron de personal porque luces espectacular", comentó un seguidor

Adamari goza de un enorme carisma con el que se ha ganado el corazón de los hispanos y, por supuesto, también tiene un inmenso talento para la actuación y la conducción. Sin embargo, los últimos años ha sido duramente criticada por su sobrepeso y por cómo se viste. Pues… esos días se acabaron, porque la actriz está causando revuelo con su esbelta figura y sus sorprendentes looks. Aquí te dejamos los más recientes: ¿Cuál es tu favorito? ¡Espectacular! Adamari presume esbelta figura Para nadie es un secreto que Adamari se ha dedicado a mantener un estilo de vida más saludable: con ejercicios y buena alimentación. Su esfuerzo ha rendido frutos y sus seguidores la aplauden al ver los resultados de su increíble transformación, como en este atuendo que lleva la mañana del 23 de marzo durante su show. Una silueta más delgada, nuevo peinado, maquillaje y vestuario. Todo finamente cuidado para que ella luzca ¡espectacular! "Un look ideal para recibir la primavera", escribió el programa en su cuenta de Instagram sobre la presentadora que llevaba un vestido holgado de flores con un cinturón rojo que destaca su cintura.

Acusan a la presentadora de usar photoshop Todo iba muy bien hasta que uno de los seguidores resaltó: “Ada está muy guapa pero exageran mucho con el photoshop, casi la cortan de lo flaca que de la ponen”, y otros le apoyaron: “de acuerdo contigo”, “Ella a bajado bastante…Para que la hacen tan delgada???”. Es cierto que Adamari ha pajado de peso, pero en esta foto en particular también le ayudó un efecto visual. Un vuelo del vestido y su mano tapan parte del cinturón, lo que hace que su cintura luzca más estrecha aun. ¿Lo habías notado o eres de los que piensa que Adamari usa Photoshop?

Radiante en minifalda Ayer también deslumbró con su cabello completamente liso muy en tendencia partido al medio. Llevaba un traje de saco y una minifalda en tono menta que le dejaba lucir sus piernas y le sentaba muy bien a su silueta más delgada. “Adamari cada vez más delgada, felicidades”, “Wow que linda te ves ! Me encanta tu vestido , el cabello y el maquillaje !”, “Hermosa, luces más esbelta”, “Adamari, feliz y bendecido días, que bella te ves desde hace unas semanas, me imagino que cambiaron de personal porque luces espectacular. Bella besos”, “Wow se ve súper bien, ha bajado mucho de peso”, destacaron sus seguidores.

Adamari en pantalón largo Una de las más destacadas cualidades de Adamari son sus hermosas piernas. Ella lo sabe y es por eso que con frecuencia usa faldas que le permitan exhibirlas. Sin embargo, en esta oportunidad la presentadora apareció luciendo un pantalón negro moderno de talle alto en contraste con un ajustado top amarillo. Su cabellera ondeada y su buena energía fueron el complemento perfecto para este look. “Está demasiadooo hermosa… Viéndola así me recuerda a su personaje de Amigas y Rivales. Que linda”, “Adamari se te nota el esfuerzo que estás haciendo. Be strong”, “Woooow demasiado hermosaaaaaa se ve super jovencita”, la halagaron sus fanático, aunque uno de ellos no lo creyó del todo y dijo: “Ella es bella como quiera llenita o flaquita PERO OJALA SEA CIERTO COMO SE VE EN ESTA FOTO porque CON TANTOS TRUCOS DE HOY DIA EN LAS FOTOS LOS ANGULOS Y LA REALIDAD ES OTRA”. De nuevo ¿Adamari usa Photoshop?

Vestido de impacto Este vestido estilo camisón la hace lucir muy bien. Es suavemente holgado, mientras que el cinto y su manos destacan su cintura. Los zapatos negros y el cabello recogido terminan dando un toque de elegancia y frescura. “Ella lo que ponga brilla, su luz traspasa barreras es una mujer bendecida por Dios, amén amén. Saludos desde Panamá con mucho cariño de una venezolana”, “Ada está on fire, bella”, “Todo le queda bien porque adelgazo”, “Sin duda una belleza latina, cada día más hermosa”, “Hermosa has rebajado mucho te vez espectacular”, halagan sus fans.

Cabello de revista Cada mañana Adamari nos deslumbra, pero no solo con su atuendo, sino con su sonrisa, con su gran sentido del humor y con su contagiosa energía. Quizás este no fue el vestido más llamativo, ya muchos de sus seguidores son detractores de las mangas abombadas. Tú que dices, ¿le lucen? “Muy linda!! Pero me mataron eso zapatos tan ESPECTACULARES!!!”, “Que bellaaa”, “no el mejor..”, “Ese no me gusto”, “Siempre bella y carismática”, “Que lindos zapatos”, “Esta bonita como siempre q Dios la bendiga”, “Tremendo cambio”, fueron los comentarios de sus fanáticos sobre este look.

Derrochando felicidad ¡Piernas al aire! Sí, piernones al aire, como en este vestido azul de Adamari. Aunque tiene un corte asimétrico, deja ver sus tonificadas extremidades que terminan luciendo realmente femeninas con los delicados tacones de punta en color nude. “Cada día está más bellaaaaaa , me encantan sus outfit y si vibra”, “Eres una belleza no nomas de cuerpo si no de Alma eso es lo más importante”, “Divina”, “Me encanta cada día se ve mejor!”, “Muy linda, Dios le bendiga”, “Que guapa está ada”, “Esta hermosa Dios te bendiga”, “Bello ese vestido”, “Wow que bien te ve, ese color te queda muy bonito.bendiciones”, escribieron sus seguidores en la cuenta del programa.

Colorida como siempre La personalidad de Adamari es muy colorida, lo que termina combinando a la perfeccción con su nueva figura y este hermoso vestido estampado de botones. El cabello liso recogido al medio y su maquillaje sencillo la hacen lucir muy juvenil. “Como ha bajado d peso”, “Ahora la visten muy bien se ve hermosa”, “Me encantas . Estas muy hermosa. El vestido súper bello.”, “Como hace para ser tan linda?”, “Como me encantan todas sus zapatillas”, “Q bonita”, “Esa última ropa que le han colocado le queda muy bien .porque hay una ropa que no le va para nadaaa”, “Que linda esta! Parece una niña”, “Bellísima”, “Linda”, dijeron.