Constantemente la presentadora recibe duras críticas de los internautas que no les agradan los atuendos que usa en el programa, y pocas veces hace que sean del agrado de los seguidores. Esta vez la esposa del bailarín español Toni Costa, luce un vestido floreado con unas botas largas de piel en color negro, este atuendo le favorece mucho, haciéndola ver con unos kilos menos.

Por otra parte Adamari López, no se queda atrás y en una publicación del programa matutino Hoy Día , en donde la puertorriqueña es una de las conductoras, luce más delgada que nunca.

La modelo española aprovechó para presumir su crema de mascarilla en la foto publicada: “Uno de mis momentos favoritos de la semana es cuando me tomo un break y dedicó unos minutos extra a cuidarme. El ritual de la mascarilla de pelo de @kerastase_oficial es de mis favoritos. ¿Quién como yo disfruta tanto esos momentos? ¿Qué productos de Kérastase han probado y cuáles son los que más le gustan?”.

La esposa del cantante Luis Fonsi, Águeda López opaca a la ex pareja de su marido, Adamari López, al aparecer totalmente desnuda dentro de una bañera cubierta de espuma de jabón.

“Yo en Miami, en una bañera así. No necesito nada más”, “Bella, me encanta”, “Qué belleza …qué perfil”, “Simplemente preciosa mujer Dios bendiga su vida y su familia”, “¿Por qué será que las mujeres rubias son tan elegantes? Sólo fue una simple pregunta, sin ofender”, “Maravillosa Águeda”, fueron algunos de los comentarios en la foto de Águeda López.

Por su parte en la publicación de Adamari López, internautas mencionaron que ahora si le favorece el atuendo que está usando la conductora puertorriqueña: “Que cambio más favorable”, dijo un usuario.

Otros afirmas que se ve muy hermosa, “Muy hermosa, Ahora no digan que hay Photoshop porque esta si es real”, “Hermosa! Me encanta el nuevo look!!!, espectacular y el cabello hermoso”.

“Qué emoción…está muy guapa señora Felicitaciones”, “Me encanta ver esta mujer Guerrera y lo más hermoso su familia”, “Éxitos siempre Adamaris nuestro orgullo BORICUA”, “Aww como me gusta como luces últimamente o sea ropa y peinado lindos para una bella”, dijeron algunos de los seguidores.

Archivado como esposa Luis Fonsi Águeda López Adamari López