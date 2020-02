View this post on Instagram

‪Already here in Las Vegas for an interview with Vice President Biden this Friday. The Latinx vote will be essential in Nevada. ‬You can watch it live (on Facebook Live at 3:30 pm PST). ‪Ya en Las Vegas para la entrevista con el vicepresidente Biden este viernes. El voto Latino será esential en Nevada‬. Puedes ver la entrevista en vivo en Facebook Live a las 3:30 pm PST)