“Esposo mío, eres y serás un orgullo para nosotros. Tú me contabas cuando desde los 7 años empezaste a trabajar descargando trailers, cargando cajas, sembrando agave, empezaste desde abajo y siempre fuiste un hombre trabajador”, expresó Jennifer Luquín.

En primer lugar, la intérprete le dedicó una emotivas palabras al empresario, quien además de dedicarse a los vinos y licores, fue ganadero y alcalde del municipio de Tonaya, Jalisco , en el periodo del 2004 al 2006. Una sensible perdida.

A través de sus redes sociales , Jennifer Luquín, actriz de Televisa y quien perdió a su esposo, Armando Corona Radillo, a los 54 años de edad, aseguró que sus cuñados no la dejaron despedirse de él, además de denunciar varias amenazas en su contra.

"Me provoca dolor e impotencia saber que hoy te entierran, esposo mío, y que por avaricia, odio y rencor, hayan sido capaces tu hermana Azzareth y tus hermanos de ponerme una orden de restricción para impedir que Armandito y yo pudiéramos estar contigo".

“Por más que traten de seguir mintiendo ante la gente y las autoridades al decir que tú y yo estábamos separados y divorciados, todos saben que nos reconciliamos y las pruebas hablan por sí solas. Aunque les moleste a tus hermanos, tú me elegiste como tu esposa y madre de tu hijo y hasta la fecha seguimos casados legalmente, pese a quien le pese”.

“Tan es así que estábamos contigo tu hijo y yo el día que te hiciste la prueba para el Covid en abril y vivimos todo ese proceso contigo, llevándote tus tés, licuados, comidas, etc. y vimos cómo poco a poco te fuiste empeorando. Hoy será tu último adiós, aún no lo puedo aceptar. Por humanidad, en estos momentos a nadie se le debe de negar el derecho de poder despedir a un ser amado, es una crueldad lo que han hecho con nosotros”, finalizó.

Se le muere esposo a actriz de Televisa

“Amigos y familiares quiero compartirles con mucha tristeza el sensible fallecimiento de mi esposo y padre de mi hijo, el señor Armando Corona Radillo”, expresó Jennifer Luquín, quien aseguró que ha recibido “amenazas directas” de parte de los hermanos Corona Radillo y que siente impotencia por no poder estar presente para despedirse de su marido.

"Aún así, no dejo de agradecerle todo lo que vivimos juntos y por el regalo más preciado que me dio, que es el de ser madre. Llevaré en mi memoria cada momento compartido, estará su corazón cerca del mío porque él vive en Armandito, su amor va más allá del plano terrenal, nos acompañará siempre".