“Era un hombre con mucha clase, siempre invitador, hermoso”, señala actriz de Televisa

“Debuté en Cómo Duele Callar, cumplí ahí mis 19 años y mi pastel de tres leches me lo compró ‘Rochón’. Fue nuestro papá, sobre todo nuestra generación… Era un hombre con mucha clase, siempre invitador, hermoso, tomando en cuenta a todo mundo. Por eso los chavos siempre lo rondamos y amamos”, recordó la actriz Cynthia Klitbo para Agencia Reforma.

“Quizá nadie lo ubica de esa forma, pero era el tipo más divertido que he conocido en toda mi vida, con el que más me he reído. Nos caíamos literal al piso de tanto reírnos. Hasta me dolía el estómago. Tenía un sentido del humor que lo tenía siempre tan jovial, con tanta energía”, declaró la actriz Lorena Herrera, según Agencia Reforma.