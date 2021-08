Tras su nacimiento, sus padres no podían estar más que orgullosos y enamorados del pequeño Salvador Palomeque, quien constantemente se vuelve en el centro de atención en la mayoría de las publicaciones en redes sociales de sus padres, quien junto a su hermano mayor, Matías, se vuelven la adoración de los artistas:

Es un padecimiento normal entre bebés recién nacidos; Actor Lincoln Palomeque y su esposa Carolina Cruz revelan el padecimiento de su bebé

Posteriormente, la también esposa del actor de la novela café con aroma de mujer, afirmó que este padecimiento que tiene su bebé de 6 meses no tiene nada que ver con la forma en la que fue concebido, ya que era un padecimiento normal en algunos recién nacidos: “Para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro, 1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo”.

Recalcando a la gente que por favor se tenga más conciencia de lo que se está diciendo y así evitar caer en la ignorancia: “Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de qué hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas, nos jueguen un mal rato. Salvador llegó para mostrarnos que los planes de DIOS en su tiempo son PERFECTOS”.