Varios agentes del APD se presentaron en el complejo de departamentos Bridge at Terracina, 8100 North Mopac Expressway, desde donde la joven Delilah Guzmán les llamaba muy mal herida. Al lugar también llegaron paramédicos del Departamento de Bomberos de Austin (AFD, para asistir a la chica).

El misterioso asesinado de Delilah Guzmán

El reporte de los agentes del APD detalla que cuando los paramédicos del AFD entraron al departamento de la joven Delilah Guzmán ya la encontraron inconsciente tirada en el suelo de la sala con por lo menos un balazo. La investigación no detalla en dónde recibió la chica el tiro.

Los paramédicos del AFD ya no pudieron hacer nada por la muchacha y se le declaró muerta en su casa. Los agentes de la División de Homicidios del APD tomaron el caso y del cual, hasta el momento de escribir esta historia, no hay ni un móvil ni tampoco un sospechoso. En la investigación no se detalla si el intruso robó algo de la casa de Delilah Guzmán.