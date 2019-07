Acidez nocturna: 7 remedios caseros para no sufrir agruras en la noche

Página

Agruras: ¿cómo deshacernos de ellas?

Consejos para no sufrir acidez nocturna

Duerme tranquilo con estos 7 remedios caseros

La acidez nocturna es un malestar que genera una sensación de dolor o ardor en el pecho o en la garganta, que ocurre cuando el ácido del estómago regresa hacia el esófago. Puede deberse a múltiples causas: por embarazo, mala alimentación, consumo de bebidas alcohólicas o medicamentos que no le caen bien al cuerpo.

La acidez no suele ser un problema que ponga en riesgo la vida, pero eso no significa que sus causas o consecuencias sean siempre tan simples como pensamos. Es importante detectar y resolver oportunamente los síntomas y causas de la acidez, de manera que el ácido no llegue a dañar nuestro esófago, por lo que los siguientes 7 remedios caseros te serán de gran ayuda para olvidarte de este problema ¡de una vez por todas!

1.-Jugo de papa

La papa actúa como una especie de desinflamatorio estómacal; es ideal para el tratamiento de la gastritis y la acidez nocturna, ya que además de sus propiedades nutricionales cuenta con el beneficio de poseer una textura suave y fácil de digerir. Lo único que tienes que hacer es rallar una papa, de forma que se extraiga el jugo, revolver éste en un vaso de agua y tomar en ayunas.

2.-Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es utilizado por muchas personas para remediar las molestias causadas por la acidez. Por lo general viene en presentación de tabletas o polvo, pero tú puedes crear tu propia mezcla en casa. El procedimiento es muy simple: vierte una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso de agua, de preferencia tibia, y toma en ayunas ¡notarás la diferencia inmediatamente!