Reportan 557 inmigrantes fallecidos en la frontera sur de EEUU

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) informó que esta misa sirvió para honrar también a los “miles” que han muerto en la frontera a lo largo de los años. Particularmente, las cifras oficiales de 2021 aún no han sido publicadas por la Patrulla Fronteriza.

Mientras algunos presionan para que se apruebe un camino a la ciudadanía, la Corte Suprema ha dejado sin Green Card a miles de inmigrantes amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que este lunes rechazara un fallo del Tribunal Federal del Octavo Circuito en el caso Sánchez contra Mayorkas, al tiempo en que ratificó su propio dictamen. En junio, el Tribunal Supremo de Justicia ya había determinado que los beneficiarios del TPS, es decir, jóvenes que entraron a Estados Unidos sin autorización, no podían solicitar la residencia legal o ‘green card.

Corte Suprema deja sin Green Card a miles de inmigrantes

Con esta decisión, no solo dejaron sin la oportunidad de una residencia permanente a miles de inmigrantes, sino que hicieron más urgente una reforma migratoria, dijo Helena Olea, de la coalición proinmigrante Alianza Américas. Este martes, Olea ofreció una entrevista a la agencia EFE en la que aseguró que esto tendrá un “impacto importante para personas que ingresaron de manera no autorizada, que se benefician de estatus TPS y luego, como resultado de matrimonio con un residente o ciudadano, buscan cambiar estatus migratorio”.

“Esa es la gran debilidad del TPS. Tiene a las personas en un limbo migratorio. Pueden trabajar, tienen garantía de que no serán deportadas siempre y cuando no cometan crímenes. Pero no hay un camino para la residencia permanente”, apuntó Olea.