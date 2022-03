Zelenskyy hace sorpresiva oferta a las tropas rusas que invaden Ucrania

De acuerdo con Fox News, Zelenskyy también elogió a los rusos “que no dejan de intentar transmitir la verdad” a pesar de la represión de Putin contra las protestas y los periodistas que se oponen a la narrativa de su gobierno. Y mencionó específicamente a la mujer quien interrumpió la emisión de la televisión estatal rusa Channel One.

“Si te rindes a nuestras fuerzas, te trataremos como se supone que se debe tratar a la gente. Como personas, decentemente. De una manera que no fuiste tratado en tu ejército. Y de una manera que tu ejército no trata al nuestro”, expresó el presidente Zelenskyy antes de exclamar: “¡Elige!”.

La advertencia de Zelenskyy

El líder ucraniano dijo estar “agradecido… personalmente a la mujer que entró en el estudio de Channel One con un cartel contra la guerra. A los que no tienen miedo de protestar. Mientras tu país no se cierre completamente al mundo, convirtiéndose en una gran Corea del Norte, debes luchar. No debes perder tu oportunidad”.

El presidente Zelenskyy también advirtió que los líderes militares rusos serán responsables de los crímenes de guerra: “La responsabilidad por los crímenes de guerra de los militares rusos es inevitable. La responsabilidad por una catástrofe humanitaria deliberada en las ciudades ucranianas es inevitable. El mundo entero ve lo que está ocurriendo en Mariúpol, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Okhtyrka, Hostomel, Irpin. En todas nuestras ciudades”.