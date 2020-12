La cantante Yuri les manda un feliz año nuevo a todos sus seguidores de redes sociales

Internautas no olvidan la burla que había hecho al bailar como la Virgen María

El video fue publicado en su cuenta de Instagram

A través de las redes sociales la cantante Yuri publicó un video en donde les desea feliz año nuevo a todos sus seguidores, pero la respuesta de estos no fue la esperada, ya que no olvidan la burla hacia los católicos que realizó hace unos días en Tik Tok.

Cabe recordar que anteriormente había aparecido vestida como la Virgen María y detrás de ella se encontraba José, estaban con las manos en forma de oración moviéndose al ritmo de un villancico cuando de repente empezó a bailar alocadamente.

Esto ocasionó el desagrado de los internautas que vieron el video, ya que consideran que es una burla para los católicos, ya que la artista es cristiana y probablemente lo hizo con malas intenciones.

“Feliz Año Nuevo”

Esta vez la cantante apareció en video, publicado en su cuenta de Instagram, donde se le puede ver luciendo un elegante vestido rojo, parada a un lado de un árbol de Navidad, donde les desea un feliz año nuevo a todos.

“Un nuevo comienzo viene hacia ti, corre a recibirlo con los brazos abiertos y con el corazón lleno de esperanza, Feliz Año Nuevo familia”, fueron las palabras de la cantante en su video.

Junto a la publicación también dejó un encabezado que escribió: “Último día, demos Gracias a Dios por el privilegio de estar vivos, de poder abrazar a los que podemos, de no pagar un peso por respirar, de recibir con alegría este próximo #2021 sabiendo que no hay batalla que no podemos ganar, que no hay muralla que no podamos cruzar ni lucha que no podamos salir triunfadores!”.

Pero sin duda la respuesta de sus seguidores no fue como lo había planeado ya que la mayoría le sigue pidiendo que de una disculpa pública por la burla que había realizado anteriormente.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ