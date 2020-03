La mexicana Nadia de la Rosa Reyes es la responsable de una invasión de sabores naturales.

Yummy Snacks logró enganchar en el exigente paladar de los hispanos, norteamericanos y asiáticos con platillos a base de frutas.

La empresa latina tiene siete años sorprendiendo a los comensales con sabores inigualables

La mexicana Nadia de la Rosa Reyes es la responsable de una invasión de sabores naturales que llegó a Atlanta para quedarse; se trata de Yummy Snack y arreglos frutales, la cual se ha convertido en un negocio exitoso en los Estados Unidos.

Nadia de la Rosa Reyes contó para Mundo Hispánico cómo Yummy Snack logró enganchar en el exigente paladar de los hispanos, norteamericanos y asiáticos en tan corto tiempo en Atlanta, después de dejar impactados con sus espectaculares arreglos frutales a los pobladores de Houston y California.

Los arreglos frutales comestibles se diseñan para ocasiones especiales como el Día de San Valentín, cumpleaños o aniversarios, pero Yummy Snack cambió la perspectiva, ahora familias enteran saborean este plantillo como pan cliente para la merienda de las tardes.

La nueva emprendedora latina, Nadia de la Rosa Reyes, expresó que en tan poco tiempo Yummy Snack y arreglos frutales se ganó la admiración de sus clientes.

“Sólo pasó un año y medio para decir hoy en día que hemos logrado bastante cuando decidimos apostar por Yummy Snack y arreglos frutales en Atlanta”, dijo muy orgullosa la joven Nadia de la Rosa Reyes, mientras atendía a los comensales.

Yummy Snacks es la única tienda en Atlanta que prepara estas meriendas a base de frutas desde hace unos siete años, cumpliendo con los caprichos de la comunidad en general.

Foto/Captura MH

“Recuerdo que al principio Yummy Snacks ofrecía a sus clientes en Atlanta al arreglo frutal fresa con chocolates, eso era algo diferente para los habitantes, una tradición culinaria traída de las profundas raíces de Tamaulipas, México”, dijo la hispana.

Nadia de la Rosa Reyes dejó claro que el éxito que ha tenido Yummy Snacks está impregnado en la variedad de sabores y que mucha gente no había degustado los arreglos frutales.

La familia viene a Yummy Snacks y quedan sorprendidos porque su sabor es único y diferente.

Los siete años de experiencia que ha tenido Yummy Snack, le da la potestad a Nadia de la Rosa Reyes de revelar los arreglos frutales más solicitados por las personas.

Las meriendas de frutas que mayor se prepara en el negocio gastronómico, según la emprendedora mexicana, son Pepi Mango, agua nieve con limón y chile, además le añaden micheladas de diferentes sabores como de camarones y carne seca.

Otro de los postres más solicitados destaca la popular sandía loca, un inmenso arreglo frutal familiar cargado de una gran variedad de sabores y vitaminas.

Foto/Captura MH

¡Seguro que ya se te antoja es unos éstos!

