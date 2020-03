La esposa de AMLO sube fotografía a su cuenta oficial de Instagram junto a la conductora y actriz Yolanda Andrade

“Cuidado ahí, que luego inventa que se casó con usted”, le dicen a Beatriz Gutiérrez Muller

La publicación rebasa hasta el momento los 9 mil likes

Hace unas horas, Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece junto a la conductora y actriz Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por la supuesta relación que tuvo con la también actriz y conductora, Verónica Castro.

De acuerdo a la revista Quien, las actrices se casaron hace 20 años en una boda simbólica en Amsterdam, Holanda, además de que estuvieron juntas por espacio de cinco años, tiempo en el que pasaron por momentos difíciles, como una operación a la que se sometió Verónica Castro.

También, Yolanda Andrade dijo que decidió contar la verdad luego de que Verónica Castro declarara que “en esta vida, no voy a ser lesbiana”, algo que se le hizo ofensivo para la comunidad LGBT.

Después de esto, ambas han entrado en una guerra de declaraciones, además de que se han filtrado videos y fotos donde se ven juntas. Incluso, Verónica Castro llegó a comentar que se retiraría del medio artístico.

Por su parte, la esposa de AMLO, escribió un texto para acompañar la imagen junto a Yolanda Andrade:

“Conocí a @yolandamor y platicamos de muchas cosas de la vida. Vivir es una oportunidad única para estar bien con uno mismo y con los demás. #ánimo #todoseacomoda”, expresó Beatriz Gutiérrez Muller.

La publicación tiene hasta el momento más de 9 mil likes, además de que generó mucha controversia, como la usuaria que le dijo a la esposa de AMLO que “Cuidado ahí, luego inventa que se casó con usted”, comentario que ocasionó muchos likes.

Una usuaria le comentó a Beatriz Gutiérrez Muller: “Yo también tendría precaución de tomarme una foto así con @yolandamor #todasmías. Porque la discreción no se le da y en entrevistas asegura que no se le va una viva… Helena Rojo si la bateó… su ego no le permite filtrar lo que dice”.

Los comentarios en contra de Yolanda Andrade siguieron haciéndose presentes: “Ya veo a esta señora Yolanda en Televisa hablando mal de usted (la esposa de AMLO) y de la 4T”.

Otra usuaria hizo una confesión: “Pues Yolanda no la presumió en su Instagram”, mientras que otra internauta no se guardó nada: “Yolanda siempre me ha caído mal, ojalá luego no hable pestes de usted, Doctora Beatriz, con ese tipo de gente no se sabe.

No faltaron los reclamos para Beatriz Gutiérrez Muller: “Ponga a trabajar a su esposo!!! @lopezobrador”.

Los comentarios fueron subiendo de tono: “Se me hace que le gustas a Yolanda Andrade”, “Coj… doctora”.

Yolanda Andrade no parecía seguir ganando adeptos: “Cuidado, después dice que se casó con usted”, “Cuidado, no es buena referencia esa señora”, “Aguas, que lo tóxico se pega”, “Querida doctora, esa mujer, entre más lejos, mejor”, “Esa ve matrimonios por doquier, con cuidado, doctora, esa es farandulera”, “Debería cuidar más sus amistades… con esa foto, en Televisa sacarán la nota que usted es su nueva conquista con tal de perjudicar”.