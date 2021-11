En estos días pareciera que hay una tienda de yogurt congelado en cada esquina, con nuevas franquicias apareciendo semanalmente. El amorío de América con el yogurt congelado empezó en 1981 cuando el primer TCBY abrió en Little Rock, Arkansas, prometiendo una alternativa deliciosa, libre de culpas y más saludable al helado. Como regla, el yogurt congelado tiene menos grasa que el helado, pero con frecuencia las compañías aumentan el contenido de azúcar para compensar y también hay otras variables. Agrega el hecho de que mientras que la FDA requiere que el yogurt no congelado se adhiera a ciertas directrices en lo que respecta a cultivos vivos y activos, el yogurt congelado no tiene las mismas restricciones.

Busca el sello de los Cultivos Vivos y Activos de la Asociación de Yogurt Nacional si quieres esos probióticos. Como con todo, el control de las porciones es clave. La nutrióloga registrada Katherine Booking le dice a TIME: “Muchos lugares de yogurt congelado actualmente permiten que te sirvas y puedes terminar fácilmente sirviendo porciones enormes, agregando después cubiertas altas en calorías. Podrías salir de tu tienda de yogurt congelado favorita con un bocadillo de más de 400 calorías; pensando que estás comiendo un postre de 100 calorías.” Para ayudarte a elegir la mezcla perfecta de nutrición y ricura, hemos reunido los pros y contras de 7 marcas de yogurt congelado.