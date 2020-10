Yalitza Aparicio muestra nuevo look y le dicen que se ve guapísima.

Estuvo preparando su cabello durante 6 años

A pesar de su labor altruista los malos comentarios no terminan

La actriz y nominada al Óscar, Yalitza Aparicio, no ha parado con sus labores altruistas desde que inició su carrera, ya que, desde verla publicando para el The New York Times donde escribió sobre los derechos del trabajador doméstico, el racismo y los indígenas, ahora ha decidido realizar otra gran obra, esta vez dedicada a las personas que padecen cáncer por lo que se hizo nuevo look.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la mexicana se mostró con un increíble cambio de look, sorprendiendo a todos sus seguidores por este repentino cambio.

En las instantáneas se muestra a la protagonista de Roma muy sonriente con su larga cabellera, sin embargo, en la segunda fotografía se ve a Yalitza con la misma sonrisa, pero en esta ocasión se encuentra sosteniendo una trenza, haciendo que su cabellera se vea más pequeña.

Y es que la también docente, ha decidido donar su cabello a todas aquellas personas que se encuentran actualmente luchando contra el cáncer.

“La fuerza y la confianza se pueden compartir de distintas formas, hoy después de casi 6 años de preparar y cuidar mi cabello, cumplo mi sueño de donarlo para apoyar y acompañar a quien lo necesite”, se lee en su publicación.

“Para mí, lo más importante es saber que junto con mi familia @headandshouldersla podré transmitirle seguridad y fuerza a quienes hoy luchan contra el cáncer. Yo hoy cumplo un sueño y te invito a que te sumes para que con tu cabello acompañes a una mujer que atraviesa esta batalla con la #CabezaEnAlto”, reza su publicación.

Rápidamente los comentarios sobre Yalitza Aparicio con nuevo look, cuya publicación ya rebasa los 297 mil “me gusta”, no se hicieron esperar ante esta reveladora acción donde muchos le escribían lo bella que se veía con ese nuevo look.

