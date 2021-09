Esta imagen recaudó más de de 200 mil Me Gusta a casi un día de haber sido compartida, en donde los comentarios para Yalitza Aparicio se dividieron, ya que mientras algunos halagaron lo hermosa que la mexicana se veía, otros usuarios argumentaban que no le iba nada bien, ya que aseguraban que “no porque fuera una marca reconocida, toda su ropa se veía bien”.

A través de la cuenta de Instagram del programa de Javier Ceriani y Elisa Beristain, Chisme No Like, compartieron esta misma fotografía, en donde no pudieron pasar desapercibidos los malos comentarios de algunos seguidores, quienes aseguraban que Yalitza Aparicio no se veía nada bien, ya que comentaban que ese atuendo no le favorecía a ella ni a nadie.

Más y más comentarios comenzaban a llegarle a Yalitza Aparicio sobre su colaboración con la marca de ropa Prada, en donde una seguidora afirmó que la fama ya había cambiado a la mexicana: “Antes me caía bien, pero ya se subió a su ladrillo, no da entrevistas a los medios locales, solamente medios internacionales”.

“¿En dónde? ¿Dónde está esa cuenta? ¡No!”, dijo la actriz, en el video que compartió en redes sociales, mencionando que ella no sabía dónde se encontraba esa cuenta de banco y que no tenía esa cantidad de dinero a su disposición, aclarando lo que pasaba con sus ingresos, que se han generado a través de los distintos empleos en los que ha trabajado. Archivado como: Yalitza Aparicio modela para una reconocida marca y las opiniones se dividen

¿Tiene un carro nuevo o casa nueva?

Otra de las preguntas que se generaron en el video fue sobre si era cierto o no, que ella tenía un nuevo carro o casa, a lo que explicó que son las noticias más comunes que ve de ella en Internet. Eso sumándole que también ha visto que a cada rato ve que está embarazada, si tiene un nuevo novio o se va a casar, lo cual ya le da risa.

“Recientemente me mandaron una captura donde decía ‘el carro de Yalitza Aparicio’ y yo: ‘¡Oh! y no me lo han entregado. Lo mismo pasa que tengo una casa, pero pues nada, no veo las llaves, verdad. No sé cuándo me van a entregar esa casa”, comentó la actriz a través del video que posteó en YouTube, contestando las últimas dudas que se han generado. Archivado como: Yalitza Aparicio modela para una reconocida marca y las opiniones se dividen