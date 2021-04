Yadhira Romero Martínez fue violada y asesinada al salir de trabajar

De acuerdo al reporte del crimen hecho por el Departamento de Policía de Minnesota (MPD, por sus siglas en inglés), enviado por correo electrónico a MundoHispánico , la tragedia comenzó el pasado jueves 22 de abril del 2021, cuando la chica salió de su trabajo en la ciudad de Bloomington, un suburbio al sureste del área metropolitana de Minneapolis. En los documentos del caso no se detalla en qué trabajaba la chica, pero por sus fotos en redes sociales se puede deducir que era empleada de una tienda Walmart.

Debido a que la última ubicación conocida de Yadhira Romero Martínez fue saliendo de su trabajo, las autoridades no detallan en qué trabajaba la chica, el reporte se hizo ante el Departamento de Policía de Bloomington (BPD, por sus siglas en inglés), quienes por protocolo dieron parte a sus colegas MPD.

Cuando la familia de la joven Yadhira Romero Martínez reportó su desaparición, la muchacha ya estaba muerta. Sin embargo, en la mañana del viernes eso todavía no lo sabían siquiera las autoridades, porque el reporte de otro crimen aún no se conectaba con la desaparición de la muchacha.

En los videos de los negocios se puede observar, de acuerdo al reporte de las autoridades, cuando la joven Yadhira Romero Martínez se sube al auto de Uber por la parte lateral del asiento del pasajero. Esa es la última imagen con vida de la muchacha. El MPD no detalló si el conductor de Uber está siendo investigado en el caso.

El mismo jueves 22 de abril del 2021, pero en la noche, una mujer, no se revela su nombre en los documentos, llamó al número de emergencias del MPD para pedir la presencia de las autoridades, pues en un cuarto de su casa en el 3000 18th Avenue había una mujer hispana inconsciente y a quien ella no conocía, ni entendía por qué estaba en su casa.

Durante las investigaciones, los agentes de la División de Homicidios le preguntaron a la dueña de la casa si conocía a la mujer muerta y la señora insistió en que no sabía de quién se trataba, ya que la habitación en la que estaba el cadáver, de quien posteriormente se identificó como Yadhira Romero Martínez, ella se lo rentaba a un muchacho hispano.

Al principio José Daniel Cuenca Zúńiga, de 23 años, no estaba acusado formalmente del secuestro, violación y asesinato de la joven Yadhira Romero Martínez y el MPD sólo emitió una orden de búsqueda para interrogarlo en relación al caso. Sin embargo, los agentes de la División de Homicidios descubrieron que el muchacho ya había escapado del estado de Minnesota.

Durante sus pesquisas, los agentes de la División de Homicidios del MPD descubrieron que José Cuenca Zúñiga, el presunto asesino de la joven Yadhira Romero Martínez, se escondía en Ohio y dieron parte a sus colegas de la Patrulla Estatal de Caminos de Ohio (OSHP, por sus siglas en inglés). Los agentes no detallan cómo supieron en dónde estaba el fugitivo.

Yadhira Romero Martínez era “un alma amable”

Jennifer Smith, prima de la joven inmigrante asesinada, abrió una cuenta en la red social de apoyo Go Fund Me bajo el nombre de Get Yadhi Home (Mandemos a Yadhi a casa), para reunir fondos de ayuda a su familia para que la chica pueda ser enterrada en su natal México, desde donde emigró a Estados Unidos buscando una mejor vida.

“Nuestra familia está devastada con esta trágica pérdida”, escribió Jennifer Smith sobre el deceso de su prima Yadhira Romero Martínez y dijo que la chica era “una alma amable que trabajaba muy duro para su familia… sus papás viven en México y no pueden venir a Estados Unidos, ella vivió la mayor parte de su vida en México”.