Ximena Duque quiso compartir con sus seguidores su alegría y fue duramente criticada

La actriz colombiana mostró en un video cuánto ama a su esposo

La tacharon de “vulgar y corriente”

Ximena Duque cariñosa. Dicen que el dinero y el amor no se pueden ocultar y eso le pasó a la actriz colombiana Ximena Duque, quien no escondió su amor por su esposo Jay Adkins, a quien “se comió a besos” por la alegría de cumplir un años más de matrimonio… sin embargo, jamás esperó la reacción de los internautas.

En el video compartido hace unos días se observa a la pareja mientras está descansando en la orilla de una alberca en un hermoso atardecer, él sentado, vestido de short y playera y ella de pie con un vestido blanco. En el video se muestra cómo ella besa apasionadamente a su marido y no lo deja ni respirar.

Ximena Duque cariñosa: El polémico video

En la publicación la actriz escribió lo siguiente: “I LOVE YOU BABY @jayadkins3 for many more years next to you… #love”, una publicación que rápidamente alcanzó los casi 200 mil ‘Me Gusta’ y miles de comentarios, la mayoría reprobando la actitud de Ximena Duque. VER VIDEO AQUÍ

“Publicas todo, solo te faltaba esto, guarda esas cosas privadas para tu memoria, no todo se publica”, “eso no se publica, se disfruta”, “demasiado empalagosa”, “más bien demasiada inseguridad hay en esa señora , ella cree que con besarlo así o ser cariñosa, no se fijará en otra mujer”, fueron algunos de los comentarios.