William Levy fortuna. El actor William Levy inició su carrera como modelo en el año 2003 como modelo, posteriormente fue buscando fortuna en la actuación donde poco a poco fue consolidando su nombre en no solo en las novelas sino también en el cine. ¿Quién gana más? ¿William Levy o su pareja Elizabeth Gutiérrez?

Pero eso no era suficiente para el actor cubano, pues en el 2009 también hizo sus pininos en el doblaje y fue el encargado de ponerle voz al personaje del “Capitan Charles” en la cinta animada Planet 51. Con la popularidad que alcanzó en las telenovelas, Willian Levy aprovechó para hacer teatro en México.

​ No conforme con su trabajo en la televisión, en el año 2008 realizó su primera participación en cine en la película Retazos de vida, de la directora Vivian Cordero. Al siguiente año tuvo otro de sus éxitos en televisión al protagonizar junto a Jacqueline Bracamontes el melodrama Sortilegio.

El mencionado sitio también dio a conocer a cuanto asciende la fortuna de la actriz Elizabeth Gutiérrez, quien lleva años trabajando para la televisión de Estados Unidos y ha realizado varios proyectos en México. Al parecer el dinero no es ningún problema para esta pareja de actores, pues sus cuentas bancarias suman muchos ceros.

Pero la actriz no se puede quejar, pues según el sitio celebritynetworth, Elizabeth Gutiérrez tiene un patrimonio neto de 2 millones de dólares. La oriunda de Los Angeles, California , inició su carrera en Protagonistas de novela, donde conoció a William Levy.

No sabemos si en su vida de pareja WilliaM y Elizabeth le den al tema del dinero mucha importancia, pero lo que sí sabemos es que Levy aventaja a su Gutiérrez por muchos millones, ¿a caso la actriz se habrá agüitado al saber cuánta lana tiene en el banco el actor? o tal vez los dos tengan muy en claro que cada quien trabaja lo suyo.

William Levy fortuna: Elizabeth, una mujer trabajadora

La actriz Elizabeth Gutiérrez consolidó su carrera en varias telenovelas y series como El Fantasma de Elena, El Rostro de Analía, Olvidarte jamás, Amor comprado, Acorralada, Corazón salvaje, El fantasma de Elena, El Rostro de la Venganza, entre otros. También trabajó como modelo y realizó una aparición en el programa The Price is Right.

William Levy fortuna. Toda su fortuna de dos millones de dólares proviene de su ardua trabajo. La actriz ha comentado en varias entrevistas que su prioridad son sus hijos y que cada proyecto que elige tiene que llenar todas sus expectativas. Recientemente la actriz publicó en sus redes la celebración de su cumpleaños.