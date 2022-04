Will Smith, ¿promotor de la violencia?

Tras el escándalo en los Oscar, resurge video del actor donde enseña a un niño a recibir una cachetada

El pequeño le había preguntado cómo se simula una pelea en el cine En noviembre pasado, durante la promoción de su película King Richard, su más reciente filme en pantalla y por el que ganó el Oscar a mejor actor, Will Smith enseñó a un niño a pegar sin lastimar a su oponente. Un video difundido por TMZ muestra al actor respondiendo, en la práctica, la pregunta de un pequeño sobre cómo en el cine se simula una pelea. El actor lo llama al escenario y le indica que mientras él pasa sus manos sobre el rostro, al mismo tiempo pega con las palmas para oír el sonido. En paralelo, el niño debe girar la cabeza hacia la misma dirección del golpe, para que la gente crea la agresión. Nadie se imaginaría lo que pasaría con Chris Rock unos meses después. Will Smith, ¿promotor de la violencia? Aunjanue Ellis, compañera de reparto de Will Smith en la película King Richard, se acerca a ambos para alejar al niño de unas escalinatas por si se toma la libertad de dejarse caer, corriendo el riesgo de lastimarse. En el video, de poco menos de un minuto de duración, se oyen risas del público al ver al niño junto a Smith y aplausos una vez acabada la dinámica. El actor de El día de la independencia y El príncipe del rap, programa de televisión que lo lanzó a la fama, ha estado en la polémica desde el domingo pasado, cuando durante la ceremonia del Oscar que se transmitía en vivo, abofeteó al comediante Chris Rock, quien acababa de hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett (Con información de Agencia El Universal).

“Estoy seguro que ese niño no hará bromas de la esposa de nadie” En el canal oficial de YouTube de El Universal, se retomó este video de TMZ donde se ve al actor Will Smith enseñándole a un niño a recibir una cachetada sin salir lastimado, por lo que las reacciones no se hicieron esperar de parte de los usuarios: “Estoy seguro que ese niño no hará bromas de la esposa de nadie”. “El golpe de Will fue lo mejor que le pudo haber pasado a la Academia de los Oscares. Si no fuera por eso, nadie estaría hablando de ellos”, “Qué bárbaro, pero está bien si eres objeto de agresión o maltrato y no te dan otra solución que la autodefensa”, “Un alumno más de la academia del maestro Alfredo Adame” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Hermano de Chris Rock amenaza a Will Smith Tony Rock, comediante y hermano de Chris Rock, manifestó que las disculpas que Will Smith ofreció por su comportamiento en el Óscar no es suficiente: “Si crees que vas a subir a este escenario, ¡estos no son los jod… Óscar! ¡Y si traes tu trasero hasta aquí, no estás nominado para nada más que estas malditas manos! Oh, vamos a explotar el resto del año. ¡Cada vez que me veas hacer un show, pop!”. “¡No quería empezar el espectáculo así! ¿Vas a golpear a mi maldito hermano porque tu perra te miró de soslayo?”, lanzó ante el público en un mensaje alusivo a lo ocurrido con su hermano, ventiló TMZ. Sin embargo, días antes, en un chat con fans, Tony también dijo que estaba abierto a escuchar a Will Smith si deseaba hablar con Chris y su familia por lo acontecido.

“Jada Pinkett Smith, debería considerarse afortunada” El actor y comediante también señaló que el rapero Diddy “mintió” cuando dijo que ambas estrellas habían arreglado el problema después de la ceremonia. Tony es otra persona más que descartó la alopecia como algo digno de un ataque, uniéndose al presentador Bill Maher quien piensa que “si la alopecia es lo peor que le pasó a Jada Pinkett Smith, debería considerarse afortunada”. No es la primera vez que Will Smith está envuelto en un escándalo, simplemente, cómo se mencionó líneas arriba, hace apenas unos meses, en plena promoción de su película King Richard, por la que ganó el Oscar a mejor actor, le enseñó a un niño a recibir una cachetada sin salir lastimado. Aún le falta mucho a esta historia por contar.

Denzel Washington se niega a condenar a Will Smith El reconocido actor estadounidense Denzel Washington se niega a condenar a Will Smith por los actos violentos que tuvo contra el comediante Chris Rock en el Oscar, y asegura que no conoce lo que lo llevó a actuar así, pero en ese momento, sólo quiso ayudar orando con él. “Hay un dicho: cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal. El diablo dice: ‘Oh, no, déjalo en paz. Es mi favorito. Por el contrario, cuando el diablo viene hacia ti, tal vez sea porque estás tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón, el diablo se apoderó de esa circunstancia esa noche”.

“¿Quiénes somos nosotros para condenar?” “Allí, pero por la gracia de Dios, vaya cualquiera de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? No conozco todos los entresijos de la situación, pero sé que la única solución fue la oración”, contó Denzel Washington durante una entrevista en la Cumbre Internacional de Liderazgo. El actor de La tragedia de Macbeth, junto con el escritor y director Tyler Perry, fueron quienes se acercaron a Will Smith, la noche del incidente con Chris Rock, para calmarlo, aunque no quiso compartir lo que se dijo entre ellos en el Dolby Theatre, reveló The Hollywood Reporter.

“Eso no es lo que soy”, dijo Denzel Washington, quien calmó a Will Smith tras la cachetada a Chris Rock Washington también dijo que nunca pensó en quedarse sentado como simple espectador de lo sucedido, razón por la que se dirigió a Will Smith: “No podría haberme sentado en mi asiento. De ninguna manera podría haberme sentado en mi asiento. Eso no es lo que soy”, finalizó (Con información de Agencia Reforma). Las primeras consecuencias para el actor estadounidense tras su incidente con Chris Rock se están haciendo presentes, ya que Netflix puso freno al inicio del rodaje de Fast and loose, que protagonizaría Will Smith, quien hace apenas unos días renunció a La Academia. Habrá qué esperar sí, como se ha dicho, le será retirada la estatuilla como mejor actor (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: Resurge video de Will Smith donde enseña a un niño a recibir una cachetada