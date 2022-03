Por otra parte, se informó que las personas que sean detenidas por su responsabilidad en este hecho serán trasladadas de manera inmediata al penal del estado para seguir con su proceso judicial. Un juez será el encargado de determinar la situación jurídica de estas personas. No se descarta que hayan participado miembros del crimen organizado.

Ahora luego de que se difundiera la información anterior el portal de Milenio informa que ya fueron detenidas las primeras diez personas tras las denuncias recibidas por la gran violencia que se desató el sábado pasado en el partido Querétaro vs Atlas, en donde decenas de familias vivieron el terror en carne propia.

Por otra parte la agencia de El Universal indicó que tras las denuncias recibidas por lo sucedido el 5 de marzo durante el partido Querétaro vs Atlas, la Fiscalía de Querétaro informó que se ha detenido a las primeras 10 personas del sexo masculino. Se dio cumplimiento a 21 órdenes de cateo otorgadas por el Juez de Control del Poder Judicial.

“En continuidad a las acciones de investigación ininterrumpidas que se han realizado por la carpeta de investigación iniciada y de las denuncias recibidas por lo sucedido el 5 de marzo durante el partido Querétaro vs Atlas se informa que se ha detenido a las primeras 10 personas del sexo masculino. Se dio cumplimiento a 21 órdenes de cateo otorgadas por el Juez de Control del Poder Judicial”, informó la Fiscalía. Archivado como: Diez detenidos agresión Atlas.

Cabe mencionar que Adolfo Ríos, director general del Querétaro, no descartó que la violencia del sábado pasado en el Estadio Corregidora haya sido planeada. Alrededor del minuto 60, barristas de los Gallos Blancos atacaron a aficionados de los Rojinegros del Atlas, lo que provocó la suspensión del partido y más de 20 lesionados.

Internautas aseguran que los detenidos no son los verdaderos agresores

La fotografía de loa diez agresores que fueron detenidos fue difundida por la cuenta oficial de la Fiscalía de Querétaro a través de la plataforma de Twitter, muchos de los usuarios internautas reaccionaron a la imagen asegurando que son muy distintos a los hombres que aparecían en los videos del ataque en el estadio La Corregidora.

“No sale ninguno de los que salen en imágenes y videos estos que agarraron es un montaje para decir que han echo algo gobierno corrupto tapando todo”, “No lo sé Rick, me parece falso. No logro reconocer ningún rostro de estos en vídeos y fotos de redes”, “Hay como 3 de ellos que salen en los videos y fotos los demás no se!!”, “Parece que son reos que sacaron de la cárcel para presentarlos, un montaje mas”, se lee en redes. Archivado como: Diez detenidos agresión Atlas.