La estrella de YouTube habla en exclusiva con Mundo Hispánico Wherevertumorro lanza podcast Muy Fuera de Lugar. Pitaya Entertainment lanzó un nuevo podcast “Muy Fuera de Lugar” con el famoso youtuber Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro (Werevertumorro tiene mas de 35M de seguidores en sus redes). El Podcast se podrá escuchar por: Pitaya.fm, Apple, Spotify, Amazon Music & YouTube. Y cada miércoles pueden escuchar un episodio nuevo. El famoso youtuber Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro, presenta Muy fuera de lugar, un nuevo podcast de Pitaya Entertainment que se adentra sin censura al mundo del deporte con entrevistas a jugadores, directivos y personajes controversiales. Gabriel es uno de los creadores de contenido digital más populares del mundo, con más de 35 millones de seguidores en redes sociales y cerca de 20 millones de suscriptores en YouTube en América Latina y Estados Unidos. Werevertumorro presenta su podcast Para su nuevo podcast también irá a importantes eventos deportivos, empezando por la Copa Oro 2021, y cada semana dará a conocer historias que nadie más se atreve a contar. Muy fuera de lugar está disponible en todo el mundo de forma gratuita en las principales aplicaciones de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, así como en el sitio web de Pitaya Entertainment. Este nuevo podcast también cuenta con contenido de video que se publicará regularmente en YouTube. Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro, es una de las mayores estrellas de YouTube a nivel mundial. Sus canales de YouTube tienen más de 19 millones de suscriptores y sus videos han acumulado más de 2,700 millones de reproducciones. Gabriel también ha tenido un enorme éxito como creador de contenido en Facebook, donde tiene más de 22 millones de seguidores, y como gamer en Twitch. Además de tener una impresionante carrera en medios digitales, Gabriel es un enorme fanático del fútbol. Gabo habla en exclusiva para Mundo Hispánico.

Wherevertumorro lanza podcast Muy Fuera de Lugar: ¿Cómo surgió este podcast de “Muy fuera de lugar”? “El podcast ya lo habíamos explorado, hace 10 años tenía mi podcast, estuvimos año y medio con varios podcasts, nos fue bastante bien era totalmente de comedia. En esta ocasión no es así, es totalmente deportivo y no se trata de mí, se trata de como voy entrevistando algunas personalidades, algunos personajes que han tenido que ver con algún tema en específico y gracias a esa personalidad vamos a entrar a ese tema, y vamos a saber que es lo que pasó gracias a este personaje”. “El próximo podcast va a ser con Moisés Muñoz, él no nos va a platicar que como hizo el cabezazo y como metió el gol, no, no se trata de eso, se trata de ¿Por qué la selección llama a los jugadores que llama, porque no llama a los mejores muchas veces, porque hay jugadores no tan buenos y siguen en la selección?. Él nos va a decir eso, siendo un protagonista de la selección.

Wherevertumorro lanza podcast Muy Fuera de Lugar: Háblanos de tu experiencia al entrevistar a una de las escorts de la selección mexicana “Al final lo que se supo es que no era escort, pero todos los medios le llamaron escort a unas chicas que iban a un lugar arregladas, eso fue hace tres años, hoy en día ya cambió mucho, si sale una nota así, lo que diría toda esa gente a los medios no se la acaban”. “Creo yo que como se abordó el tema fue bastante respetuoso sin llegar a los chismes, no se dijeron los nombres, porque el chiste no era afectar, si no descubrir que fue lo que sucedió en la fiesta sin decir quienes estaban y que lo más importante no era el chisme, esto termina siendo deportivo, esto extra cancha que provocó que varios jugadores no entrenaran, que perdieran incluso días de concentración y que al final les afectó en la cancha, eso fue lo que se abordó”.

Wherevertumorro lanza podcast Muy Fuera de Lugar: ¿Qué pasa cuando tus estrategias se salen un poco de control? “No es como ¿Por qué me pasa a mí?, creo que es lo más importante el no meterte ni clavarte en esta onda. Todas las personas que conocemos, que admiramos están resolviendo algún problema, pero no lo sabemos y eso es muy importante tenerlo en cuenta”. “Y en mi caso cuando me suceden todo este tipo de cosas, no es que no le dé importancia, sino que le presto la importancia que requiere para resolverse. Pero no le doy vueltas, vámonos rápido, si no ahí te quedas y te va a explotar la mente, atiéndelo lo suficiente para resolverlo y a lo que sigue”.

Wherevertumorro lanza podcast Muy Fuera de Lugar: ¿Qué aprendiste después de esto (fraude que sufrió), sobre confiar en la gente que te hizo daño? “Al final es como decepción, porque pudieron haber ganado muchísimo más dinero siendo personas honestas, no es como que ya los perdoné para nada, pero si aprendes de eso y es darle vuelta a la página es ir por lo siguiente y con eso que ya me pasó, aprender de eso. “No me pasó a los 70 años, me pasó a los 24, la verdad es que salí bastante bien, como para tener un montón de carrera y un montón de trabajo que aquí me están entrevistando, gracias a lo que estoy haciendo después de todo eso”.

¿Por qué tomaste la decisión de jugar futbol en un buen punto de tu carrera como influencer? "No es como que yo desconociera todo el mundo del futbol, pero me di cuenta de que no era solamente de mi esfuerzo y todos los futbolistas han vivido eso, no solamente depende de que tan bueno seas, también depende de que tan bien le caigas al entrenador o que tan mal le caigas a los dueños o que tan bien le caigas a tus compañeros". "Son factores bien complicados que son extracancha ahora si muy fuera de lugar todos los factores, que debería ser solamente el rendimiento, pero no, es más allá de eso. Yo llegué a la conclusión que daba igual si yo jugaba bien, tenía que socializar de manera que no quería y no estaba de acuerdo con gente no buena para poder llagar a jugar, y pues decidí regresar a lo mío y aquí estamos".

¿Cómo fue ese momento en que decidiste independizarte? "Yo trabajaba en una casa productora yo ganaba 6 mil pesos 300 dólares aproximadamente, y trabajaba 10 11 horas, y si trabajaba 16 no me pagaban más. Al mismo tiempo yo estaba en la universidad y también estaba haciendo mis videos, ahí aprovechaba para poder editar dos o tres videos en lo que llegaba mi próximo trabajo en la casa productora". "Fue un par de aguas para mí el ver como en Google te puedes meter ahí al panel del control para ver tus ingresos y me di cuenta de que ya estaba en 150, 3 días después 180, entonces al final del mes si voy a tener unos 360. En lugar de dedicarle las 11 horas a una empresa que no me va a apagar más si trabajo 16 horas, mejor me dedico a mis videos y fue cuando dije de aquí soy y ahí he seguido".

¿A qué se debe que no has querido tener hijos, sufriste algún desamor? Las veces que más he sufrido(en el amor) era en la secundaria, pero ya de ahí para delante como cualquier persona, vas conociendo gente, vas mejorando como persona, porque no siempre son los demás los que están mal. Pero al final de cuentas hoy en día esto bastante contento y feliz". "Y si mucha gente me ha dicho que porque no quiero tener hijos, como que es algo que debe de tener, les conviene que yo no me reproduzca, es una decisión que hasta ahora hemos tomado en pareja es de los dos, porque nos estamos disfrutando mucho, queremos viajar bastante, queremos trabajar más es lo que más nos mueve. A lo mejor no podemos prestarle la atención a un ser humano que necesita ser amado, educado y con atención y a lo mejor nosotros no se la podemos dar. Preferimos estar viajando que tener un hijo".