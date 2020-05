Wendy´s elimina las hamburguesas de su menú.

Solo los artículos de pollo estaban disponibles para llevar y entregar en ubicaciones seleccionadas de todo el país.

Costco y Kroger han anunciado existencias limitadas de carne de res.

El restaurante Wendy’s ha eliminado las hamburguesas del menú en algunos lugares, según un informe de Restaurant Business.

Las tiendas de comestibles Costco y Kroger también han anunciado existencias limitadas de carne de res a medida que los estadounidenses comienzan a sentir el impacto de la escasez de carne provocada por la pandemia de coronavirus.

El lunes, los clientes enojados se dieron cuenta de que el artículo distintivo de Wendy’s, las hamburguesas de carne de res, ya no estaba disponible para ordenar y solo los artículos de pollo estaban disponibles para llevar y entregar en ubicaciones seleccionadas de todo el país.

“¿Dónde está la carne?” preguntaron algunos usuarios indignados de las redes sociales, invocando el eslogan de Wendy de la década de 1980.

Where’s the beef? Pandemic turns apocalyptic. Due to nationwide meat shortage, Wendy’s takes burgers off the menu. pic.twitter.com/LCBqAVYc4J — Mike Sington (@MikeSington) May 5, 2020

‘Where’s the beef?’ | Meat shortage leaves some Wendy’s without hamburgers – Business News https://t.co/eMnTJkdKrI pic.twitter.com/OaQm5rbGF9 — nettrank (@nettrank) May 5, 2020

Es una decisión impactante para Wendy’s, que se estableció como la primera cadena de comida rápida en ofrecer carne fresca ‘nunca congelada’, y es un presagio espeluznante de lo que vendrá en los restaurantes de todo el país.

Los brotes del virus en las plantas empacadoras de carne en todo el país han llevado a los mataderos a cerrarse, a las granjas a matar animales que ya no pueden alimentar, a almacenar los estantes para vaciarlos, y ahora a los restaurantes a alterar sus menús.

Se informó de la escasez de carne en las ubicaciones de Wendy’s en California, Carolina del Sur y Kentucky el lunes. En Chicago, la hamburguesa con tocino ‘Baconator’ de Wendy’s todavía estaba disponible para ordenar.

Wendy’s Is Reportedly Facing Possible Beef Shortages As The U.S. Meat Supply Chain Is Disrupted https://t.co/D8h9wfxnhC — Miz Val (@vrb1955) May 5, 2020

“Como probablemente haya escuchado, los proveedores de carne de res en América del Norte actualmente enfrentan desafíos de producción”, dice una declaración de Wendy’s.

“Debido a esto, algunos de nuestros artículos de menú pueden ser escasos de vez en cuando en algunos restaurantes en este entorno actual. Esperamos que esto sea temporal, y estamos trabajando diligentemente para minimizar el impacto en nuestros clientes y restaurantes”.

McDonald’s Canada dijo en un comunicado que comenzará a comprar carne de res fuera del país para llegar a fin de mes debido a la escasez de carne.

“Debido a los impactos sin precedentes de COVID-19 en la cadena de suministro de carne de res canadiense, estamos ajustando temporalmente nuestro suministro para incorporar carne de res fuera de Canadá, de proveedores e instalaciones de McDonald’s preaprobados a nivel mundial, para satisfacer la demanda actual, con efecto inmediato”, anunció la sucursal de McDonald’s en Canadá en un comunicado.